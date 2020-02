BENU breidt campagne ‘Ieder mens, andere zorg’ uit

BENU vervolgt vanaf vandaag de landelijke merkcampagne ‘Ieder mens, andere zorg’. De campagne bestaat uit de tv commercial ‘Ieder mens, andere zorg’, maar wordt nu aangevuld met twee korte commercials (tag-ons) van de proposities BENU Afhaalservice en de BENU Medicijnscan.

Vergroten naamsbekendheid en versterken merkvoorkeur BENU

In het najaar van 2019 is de merkcampagne gelanceerd. Het leidde tot een hogere naamsbekendheid van 40%. Om dit effect vast te houden en verder te vergroten breidt BENU de campagne uit. Naast het vergroten van de naamsbekendheid wil BENU ook haar positie als zorgpartner van slimme, persoonlijke en toegankelijke zorg benadrukken. Daarom zijn twee proposities toegevoegd als tag-ons. Met de BENU Afhaalservice kunnen consumenten medicijnen afhalen wanneer het hen uitkomt. Met de BENU Medicijnscan is iedereen altijd verzekerd van de juiste zorg.

In de online-campagne staat de dienstverlening van BENU Direct Hulpmiddelenzorg, onderdeel van BENU Nederland centraal. De dienstverlening bestaat uit het advies van de verpleegkundige, bezorging binnen 24 uur en het verzorgen van de declaratie.

Campagnemateriaal

De campagne bestaat uit een tv commercial, online video’s, advertenties en uitingen in de apotheek. De tv commercial met tag-ons is te zien op de zenders van RTL en NPO van 17 februari tot en met eind maart 2020. De campagne is ook zichtbaar op de websites van BENU, in de BENU Apotheken en met video’s en banners op YouTube, Facebook en Instagram.





Bron: BENU