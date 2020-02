Boekpresentatie ‘Omzien in verbazing’

‘Omzien in verbazing’

Herinneringen aan het Diaconessenhuis te Haarlem

Verhalen met veel humor over diaconessen, verpleegsters, broeders, chirurgen, internisten, gynaecologen en patiënten.

Oud-verpleegkundige van het Spaarne Gasthuis, Heleen Jansen, heeft samen met ex-collega’s Tineke Sas en Janny Poederbach een boek geschreven over hun verpleegstersopleiding in de jaren ’60.

Waardevolle bijdrage

Omzien in verbazing is een waardevolle bijdrage aan de geschiedschrijving van de Nederlandse gezondheidszorg. Heleen, Tineke en Janny werden in de jaren zestig opgeleid tot verpleegkundige in het Diaconessenhuis te Haarlem. Een opleiding buiten het ziekenhuis bestond toen eenvoudigweg niet. Deze publicatie is een must voor iedereen met interesse in de medische wereld en de enorme verschillen tussen de praktijk van de jaren zestig en de wijze waarop er heden ten dage gewerkt wordt.

Programma



Datum

28 februari 2020



Locatie

Kerkzaal Hoofddorp Spaarne Gasthuis



Tijd

15:00 – 17:30



Ontvangst (+welkomstdrankje) 15.00 – 15.30

Introductie auteurs 15.30 – 15.40

Interviewrondje auteurs Q&A 15.40 – 16.10

Uitreiking eerste boek 16.10 – 16.15

Heleen leest voor uit boek 16.15 – 16.30

Borrel 16.30 – 17.30

Vragen?



Voor vragen en verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met Vrienden Spaarne Gasthuis via vrienden@spaarnegasthuis.nl

Bron: Spaarne Gasthuis