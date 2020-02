Halve-Finalisten Philips Innovation Award 2020

De halve finalisten van de Philips Innovation Award zijn bekend. Dertig innovatieve studentenondernemingen zullen de strijd tegen elkaar aan gaan op woensdag 8 april in de Schiecentrale te Rotterdam. Acht van deze start-ups zullen door gaan naar de finale die zal plaatvinden op 18 mei 2020 in Theater Rotterdam.

De Philips Innovation Award draait niet alleen om het winnen van de award. Het platform bestaat uit vier fases: Idea Stage, Developing Stage, Refining Stage and Final Stage. In elke fase worden de deelnemers gestimuleerd en geholpen met het verder verbeteren en valideren van hun businessplan. Zo worden ze, ongeacht of zij de finale bereiken of niet, getransformeerd tot een succesvolle start-up. Bekende oud-deelnemers van de Philips Innovation Award die veel hebben bereikt na hun deelname zijn de elektrische e-sharing scooters van Felyx en de winnaar van vorig jaar: BI/OND.

Zorggerelateerde Innovators:

– DeciBrace: DeciBrace is een armband die het geluid van je omgeving meet. Het geeft een alarmsignaal met licht en vibratie wanneer er schadelijke geluidsniveaus worden gemeten.

– PlaygroundVR: Playground VR brengt kinderen in het ziekenhuis samen in een unieke VR-speelplaats om samen te kunnen spelen, als ze niet naar buiten kunnen.

Zorggerelateerde Rough Diamonds:

– Lunal: Lunal is een platform dat anticonceptie aanbiedt als een service. Het is ondersteund door een AI-model dat de juiste soort anticonceptie adviseert.

– Micro-Cosmos: Micro-Cosmos ontwikkelt een kap voor op het bed van patiënten in het ziekenhuis, zodat de patiënten meer rust krijgen. Door het wegnemen van geluiden en lichten en het geven van een eigen omgeving, zorgen de kappen ervoor dat patiënten beter slapen en sneller herstellen.

– NuMe: NuMe biedt een markt aan waar consumenten online voedingsadvies kunnen ontvangen en aanbieden.

– Pearing: Pearing ontwikkelt een apparaat dat geluid filtert van stemmen met het gebruik van verschillende microfoons en een AI algorithme. Hierdoor kan iedereen horen.

– Respire: Respire is een sensor network bestaande uit lage kosten en zelf aangedreven IoT-apparaten die effectief luchtkwaliteit monitoren.

– ROCK-N-ROO: Een ROCK-N-ROO is een apparaat dat kangaroo-care simuleert. Dit is een huid-op-huid techniek die de slaapcyclus verbetert en de harttritmes en ademhaling van baby`s stabiliseert.

Dit jaar is de 15e editie van de Philips Innovation Award. Met meer dan 100 deelnemende teams, heeft de Philips Innovation Award zich kunnen profileren als een befaamde award in het startup landschap. De winnaar zal bekend worden gemaakt in de grote finale op 18 mei. De jury zal worden voorgezeten door Frans van Houten, CEO Royal Philips.

Bron: Philips Innovation Award