NVWA spoort geiten- en schapenhouders aan om dieren te vaccineren

Schapen- en geitenhouders in Nederland ontvangen deze week een digitale nieuwsbrief van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In de nieuwsbrief legt de NVWA uit waarom het belangrijk is om geiten en schapen te vaccineren tegen Q-koorts.

Vaccinatie tegen Q-koorts is verplicht voor alle houders van schapen en geiten die bezoekers toelaten bij hun dieren, bijvoorbeeld kinderboerderijen, bedrijven die lammetjesaaidagen organiseren en boerencampings. De vaccinatieplicht geldt ook voor bedrijven die 50 of meer melkschapen of -geiten houden.

Q-koorts overdragen

Schapen en geiten kunnen Q-koorts overdragen op andere dieren en op mensen. Tussen 2007 en 2009 hebben duizenden Nederlanders Q-koorts gekregen. Daarom moeten houders van schapen en/of geiten sinds die tijd hun dieren vaccineren tegen deze infectieziekte. Vaccinatie van schapen en geiten tegen Q-koorts verkleint de kans op besmetting. Als een dier toch besmet is, zorgt vaccinatie ervoor dat de dieren minder Q-koortsbacteriën uitscheiden.

Uit gesprekken die de NVWA met houders heeft gevoerd blijkt dat zij de veiligheid willen borgen, maar dat zij niet altijd goed op de hoogte zijn van de wettelijke regels die gelden. Daarom wijst de NVWA geiten- en schapenhouders met een (digitale) nieuwsbrief op het belang van de verplichte vaccinatie.

Vaccineren én registreren vóór 1 augustus

De verplichte Q-koortsvaccinatie is maximaal 12 maanden geldig en moet ieder jaar vóór 1 augustus uitgevoerd zijn. De verplichte vaccinatie moet ook vóór die datum voor ieder dier worden vastgelegd in het identificatie- en registratiesysteem (I&R) van RVO.nl. Als een dier pas op 31 juli gevaccineerd wordt, moet de vaccinatie dus ook nog dezelfde dag geregistreerd worden.

Voor publieksbedrijven zoals kinderboerderijen, bedrijven die lammetjesaaidagen organiseren en boerencampings geldt verder dat zij geen bezoekers bij hun dieren mogen toelaten als hun dieren niet of niet op tijd zijn gevaccineerd.

Controle door de NVWA

De NVWA controleert of aan de vaccinatieplicht is voldaan. Geiten- en schapenhouders die hun dieren niet of niet op tijd hebben laten vaccineren, kunnen een boete krijgen van 2.500 euro. Voor het niet of niet op tijd registreren van de vaccinatie kan de NVWA een boete van 1.500 euro opleggen.

Meer informatie over de verplichte Q-koortsvaccinatie en alle andere maatregelen die schapen- en geitenhouders moeten nemen om te voorkomen dat schapen en geiten Q-koorts kunnen overdragen op andere dieren en op mensen staat op de website van de NVWA.

Bron: NVWA