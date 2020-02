Danny op straat over GHB-verslaafden

Uitzending: donderdag 20 februari om 21.10 uur bij de NTR op NPO 2



In Danny op straat doet Danny Ghosen op journalistieke wijze verslag van problemen en spanningen in Nederland op plekken of bij groepen die doorgaans moeilijk toegankelijk zijn. Hij duikt deze week in de wereld van GHB-verslaafden.



GHB-verslaafden staan bekend als uiterst onvoorspelbaar en zijn vaak agressief. Opvangcentra voor daklozen weigeren hen daarom onderdak waardoor de GHB-verslaafden gedwongen rondzwerven en op straat of in het bos bivakkeren. Aad (44) leefde tien jaar als verslaafde verschoppeling tot Opvangcentrum Leeuwarden het risico wel nam en hem de kans bood eindelijk af te kicken.



Danny op straat is een serie die op zoek gaat naar de rafelranden en subculturen van ons land. Danny op straat bestaat uit 15 afleveringen van 13 minuten, die vanaf 6 februari iedere donderdag worden uitgezonden rond 21.10 uur op NPO 2.

