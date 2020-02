Nieuw rapport “NAH in het vizier”

Welke kennis is beschikbaar over de chronische fase van niet-aangeboren hersenletsel (NAH)? Waar is die kennis te vinden? En welke kennisbehoefte is er nog bij zorgprofessionals en mensen met NAH en hun naasten? Dit heeft het kennisplein gehandicaptensector onderzocht en heeft onlangs eerste fase van ‘NAH in het vizier’ gepubliceerd.

Zorgstandaarden

De zorgstandaarden die te maken hebben met niet-aangeboren hersenletsel (Traumatisch Hersenletsel, CVA/TIA en Kinderen en Jeugd) zijn enige tijd gereed. De verschillende netwerken en samenwerkingsverbanden ontwikkelen volop kennis. Het is belangrijk om al die kennis te bundelen en in kaart te brengen welke kennisvragen nog beantwoord moeten worden. Dat is wat ze gedaan hebben in de eerste fase van ‘NAH in het vizier’.

Het rapport heeft 8 concrete aanbevelingen waar we in de volgende fase nader aandacht aan zal worden besteed. Benieuwd naar het rappory? Download hier het rapport(pdf). Hier vind je de samenvatting van het rapport (pdf) en de beschouwingen (pdf)





Het project ‘NAH in het vizier’ is onderdeel van het Nationaal Programma Gehandicapten Gewoon Bijzonder.

Bron: Kennisplein gehandicaptensector