Take-off 2 voor 3D miniatuurhart

Wereldwijd zijn hart- en vaatziekten doodsoorzaak nummer een. Veel van deze ziekten kunnen nog niet genezen worden. 91% van de nieuw ontwikkelde medicijnen redden het niet in de klinische studies, doordat de proeven in dieren en 2D modellen de menselijke hartfuncties niet betrouwbaar kunnen imiteren. De UT Spin-off River BioMedics werkt aan 3D hartmodellen die dat wél kunnen. Daarvoor ontvangt het bedrijf vandaag van NWO en ZonMw de Take-Off fase 2 voor vroegefasetrajecten.

Ruim vier jaar geleden kwam prof. Robert Passier naar de UT om zijn kennis van hartstamcellen te integreren met de technische expertise hier in Twente, waaronder ‘organ-on-chip’ technologie. Passier is gespecialiseerd in hartcellen, gemaakt van zogenoemde ‘humane geïnduceerde pluripotente stamcellen’. Deze stamcellen kunnen worden gemaakt uit lichaamscellen van een willekeurig persoon, zoals bijvoorbeeld uit het bloed of de urine. Deze stamcellen kunnen door toevoeging van specifieke biologische factoren uitgroeien tot hartcellen. Omdat deze hartcellen oorspronkelijk van mensen afkomstig zijn, leveren ze een belangrijke bijdrage aan het onderzoek naar hartziekten.

Hart een 3D pompend orgaan

Alleen gebeurt dat nu nog veelal in 2D. Omdat het hart een 3D pompend orgaan is, blijken 2D in vitro modellen de hartfunctie niet goed na te bootsen. Passier ontwikkelde daarom samen met Postdoc onderzoeker Marcelo Ribeiro een techniek om van deze hartcellen een miniatuur hart te maken dat zelf kan kloppen (zie foto 1). Passier zegt: “De volgende stap is om functionele metingen in het minihartje te verrichten. Door stamcellen te gebruiken van zowel gezonde mensen als van patiënten, wordt het mogelijk om de effecten van potentiële medicijnen te vergelijken in deze minihartjes.”

UT Spin-off

Eind januari richtte Robert Passier de spin-off River BioMedics op samen met zijn collega’s Marcelo Ribeiro en Lisanne Blauw. Met hun gezamenlijke achtergrond in stamcelbiologie, biochemie, technologie en geneeskunde willen ze de ontwikkeling van medicijnen tegen hartziekten naar een volgend niveau te brengen. “Hoe dichter je bij het echte hart komt, hoe beter je de invloed en werking van medicijnen kan voorspellen”, zegt Passier. Marcelo Ribeiro en Lisanne Blauw zullen de start-up gaan leiden in nauwe samenwerking met de afdeling van Robert Passier op de UT.

3D hartstrip

Een andere techniek waar de onderzoekers aan werken is een 3D hartstrip. Met ongeveer een kwart miljoen cellen, veel minder dan het 3D minihartje, wordt een 3D hartweefsel gevormd dat vastzit aan 2 kleine flexibele paaltjes (zie video 2). De samentrekkingskracht van het hartweefsel kan bepaald worden door de mate van buiging van de paaltjes te meten. Met deze technologie kunnen de onderzoekers nieuwe medicijnen razendsnel testen op effectiviteit, zodat medicijnen voor klinische trials in mensen optimaler geselecteerd kunnen worden.

Take-off 2

Met het geld van de Take-Off 2, een lening van 250.000 euro voor vroegefaseprojecten, willen de oprichters de hartstripjes verder ontwikkelen om ze geschikt te maken voor het snel screenen van nieuwe medicijnen en op termijn te kunnen verkopen aan de eerste klanten. De Take-Off 2 werd vandaag uitgereikt op 20 februari in het NWO hoofdkantoor in Utrecht. River BioMedics ontving eerder al de Take-Off fase 1 beurs.

Foto: Miniatuurhart

Bron: Universiteit Twente