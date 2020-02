Voorspelling carnavalsgriep 2020

De verwachting is dat er ook in 2020 sprake zal zijn van carnavalsgriepgolf. Slaaptekort en minder gezond eten en drinken, vermindert je weerstand direct. Doordat in de carnavalstijd het influenzavirus samenvallen, versterkt dat zonder meer de kans op griep”. In 2014 kon epidemioloog dr. Sander van Noort zichtbaar maken tussen het noorden van Nederland, waar geen carnaval wordt gevierd, en de zuidelijke provincies.

Via het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg NIVEL wordt naast een syndroomsurveillance van influenza-achtig ziektebeeld. Aangezien Nederlanders niet meteen naar een huisarts gaan (in Nederland wacht men daar gemiddeld 5 dagen mee, en tijdens carnaval zou dat zelfs ook nog verstoord kunnen zijn), en het aantal wekelijkse virustesten erg laag is (gestreefd wordt naar twee per week per peilstation), zal een tijdelijke toename gedurende de specifieke carnavalsweek in een deel van het land niet te bevestigen zijn via de laboratoriumuitslagen van het influenzavirus.