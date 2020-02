Woensdag 26 februari

Promotie, Aula (VU), 15.45 uur

Nici Prien: Meer aandacht voor lange termijngevolgen van topsport op gezondheid

Bij sportmedisch onderzoek wordt weinig aandacht besteed aan gezondheidsproblemen op de lange termijn bij topsporters. Dit is volgens promovenda Prien een belangrijk hiaat in de literatuur. Er is vooral weinig informatie over de lange-termijn effecten op de gezondheid van gepensioneerde, vrouwelijke topsporters. Prien heeft voor haar promotieonderzoek gezondheidsproblemen en bijbehorende risicofactoren bij vrouwelijke oud-profvoetballers geanalyseerd.

Artrose



Een van haar conclusie is dat artrose, met name in de knie, veel voorkomt bij vrouwelijke oud-profvoetballers. Op gebied van de cognitieve gezondheid presteren oud-profvoetbalsters beter op algemene neurocognitieve testen, maar ze scoren slechter op verbaal geheugen en welbespraaktheid (eloquentie) dan gepensioneerde topsporters van non-contactsporten. Lagere scores op verbaal geheugen werden geassocieerd met frequente kopballen. Lagere scores op eloquentie kunnen komen door een verleden van meerdere hersenschuddingen.

Twee kanten van de ‘medaille’

Volgens Prien is het noodzakelijk om de gezondheid van gepensioneerde profvoetbalsters te verbeteren. Dit kan door herhaaldelijke hersenschuddingen en botsingen van het hoofd te voorkomen of te verminderen. Prien vindt het belangrijk aan te geven dat sport ook vele gunstige gezondheidseffecten heeft. Haar boodschap is niet dat topsport een algemeen gezondheidsrisico vormt, maar dat er twee kanten zijn van de ‘medaille’. Ze hoopt dat de schrikbarende kloof tussen actieve en gepensioneerde sporters wat betreft de beschikbaarheid en kwaliteit van medische zorg wordt gedicht.

Bron: Amsterdam UMC