Wethouder Sven de Langen neemt nieuw werkboek in teken van sociaal isolement in ontvangst

De vijfde Kom Erbij Conferentie in teken van aanpakken eenzaamheid onder ouderen

Maar liefst 62 procent van de Rotterdamse 65-plussers kampt met eenzaamheid. Uit onderzoek blijkt dat veel van deze ouderen een kleine sociale kring of zelfs helemaal geen sociale contacten hebben. Rotterdamse ouderen hebben vaak het gevoel er alleen voor te staan.

Om dit probleem aan te pakken hebben experts op het gebied van eenzaamheid onder ouderen een nieuw maatwerkboek ontwikkeld: ‘Interventieprofielen voor de aanpak van eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen’. Dit werkboek biedt professionals handvatten om maatwerk te leveren bij deze maatschappelijke kwestie. Tijdens de vijfde editie van de stedelijke Kom Erbij Conferentie op donderdag 20 februari nam wethouder Sven de Langen het eerste exemplaar in ontvangst.

Maatwerk bij eenzaamheid en sociaal isolement

Coalitie Erbij Rotterdam heeft de afgelopen vijf jaar hard gewerkt om eenzaamheid onder ouderen op de agenda te krijgen. Vandaag publiceerde Coalitie Erbij Rotterdam, in samenwerking met gemeente Rotterdam en de Universiteit voor Humanistiek, een boekje dat professionals helpt om eenzame ouderen te ondersteunen. Het boek werd gepresenteerd op de vijfde editie van de stedelijke Kom Erbij Conferentie die in het teken stond van maatwerk bij eenzaamheid en sociaal isolement.

Het boekje beschrijft acht profielen van mensen die eenzaam of sociaal geïsoleerd zijn. Ieder profiel wordt geïllustreerd met praktijkvoorbeelden en passende interventies. Auteurs Anja Machielse – hoogleraar Humanisme en Sociale Weerbaarheid – en Janneke Ariaans – ouderenmaatschappelijkwerker – overhandigden het eerste exemplaar tijdens de conferentie aan wethouder Sven de Langen, verantwoordelijk voor de portefeuilles volksgezondheid, zorg, ouderen en sport. Maar liefst 200 professionals, onderzoekers en beleidsmakers waren aanwezig tijdens dit bijzondere moment.

Over Coalitie Erbij Rotterdam

Waar 5 jaar geleden 5 partners van start gingen, telt Coalitie Erbij Rotterdam nu ruim 80 partnerorganisaties. Iedere organisatie draagt op haar eigen manier een steentje bij aan de aanpak van eenzaamheid en sociaal isolement. Het succes van de Rotterdamse Coalitie is te danken aan de combinatie van wetenschappelijk onderzoek, gemeentelijke beleid en een praktische aanpak. De Coalitie heeft dan ook al veel stappen gezet in het doorbreken van eenzaamheid in Rotterdam. Van leerzame workshops voor professionals, tot actieve uitjes en gezellige etentjes waar eenzame Rotterdammers samenkomen: de havenstad is niet voor niets dé koploper in de aanpak van dit taboe.??

Het werkboekje



Het werkboekje ‘Interventieprofielen voor de aanpak van eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen’ is te bestellen via: info@coalitieerbijrotterdam.nl?. Coalitie Erbij Rotterdam biedt trainingen aan om aan de hand van dit boekje met de interventieprofielen aan het werk te gaan: https://www.coalitieerbijrotterdam.nl/.

Bron: Today’s Specials