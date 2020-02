Vrijdag 28 februari

Promotie, Agnietenkapel (UvA), 14.00 u.

Timothy Mungroop: Nieuwe techniek voor pijnstilling bij buikoperatie

Een nieuwe techniek voor pijnstilling na een alvleesklier-, galweg- of leveroperatie blijkt even goed te werken als de traditionele ‘ruggenprik’. Dat blijkt uit de promotieonderzoek van Mungroop. Dit belangrijke resultaat is in 2016 gepubliceerd in het medische tijdschrift The Lancet Gastroenterology & Hepatology. Bij de nieuwe techniek wordt gedurende enkele dagen pijnstilling continu toegediend via dunne katheters naast de wond en krijgen patiënten ook een morfinepompje.

Belangrijk voor goed herstel

Pijnstilling is belangrijk voor een goed herstel na een buikoperatie. Op dit moment is een ruggenprik (epidurale pijnstilling) de standaard methode voor pijnstilling in de meeste ziekenhuizen. Hoewel een ruggenprik goede pijnstilling geeft, kunnen patiënten het plaatsen ervan als onprettig ervaren en bestaat er een klein risico op ernstige complicaties. Ook daalt de bloeddruk vaak tijdelijk waarvoor medicijnen gegeven moeten worden en ontvangen patiënten een blaaskatheter. Deze nadelen komen minder (of niet) voor bij de wondkatheter-techniek.

Meer aandacht voor deze techniek

De techniek met wondkatheters wordt al langer in Engeland en de Verenigde Staten gebruikt maar was in Nederland nog nauwelijks bekend. Na deze studie van Mungroop is er meer aandacht voor deze techniek gekomen, zowel nationaal als internationaal. In verschillende Nederlandse centra wordt de wondkatheter techniek voor postoperatieve pijnstilling inmiddels toegepast, waaronder Amsterdam UMC, het Universitair Medisch Centrum in Maastricht en het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven.

Link naar proefschrift

Bron: Amsterdam UMC