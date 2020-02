ActiZ: Zorgorganisaties extra alert op coronavirus

Nederlandse zorgorganisaties zijn extra alert op mogelijke verdenkingen van het coronavirus. Dat meldt ActiZ branchevereniging van zorgorganisaties, waarbij 400 zorgorganisaties, met in totaal bijna 400.000 medewerkers, zijn aangesloten. Samen bieden zij verpleging, verzorging en thuiszorg aan ruim 2 miljoen kwetsbare ouderen en chronisch zieke mensen. In een instructie aan de leden benadrukt ActiZ het belang van hygiënisch werken, worden signalen beschreven waarop men moet letten en wordt het aanmeldproces voor een signaal of verdenking uiteengezet.

ActiZ houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en onderhoudt contact met het RIVM en het ministerie van VWS. Aan hun aanbevelingen wordt vanzelfsprekend opvolging gegeven.



Ouderen kwetsbaarder



Op dit moment zijn er wereldwijd meer dan 81.000 mensen met het coronavirus. Het overlijdenspercentage ligt momenteel gemiddeld ruim boven de 3%. Voor 80-plussers is dit getal fors hoger: 15%. De afgelopen dagen zijn er besmettingen in Europa vastgesteld en sinds gisteren is dit ook in de directe nabijheid van Nederland. Het is uiteraard goed denkbaar dat het virus ook in Nederland de kop gaat opsteken.

Informatie



Alle huisartsen zijn geïnformeerd door het RIVM en de GGD over de maatregelen die bij een besmetting genomen moeten worden om verspreiding te voorkomen. Bestuurders van zorgorganisaties worden in een speciale mailing van ActiZ op de RIVM-website over het virus geattendeerd, zodat zij hun cliënten en medewerkers kunnen voorzien van de laatste informatie.



Melden



Bij verdenking belt de betrokken huisarts of dienstdoende specialist ouderengeneeskunde altijd direct de arts Infectieziektenbestrijding van de GGD. Deze is 24/7 hiervoor beschikbaar. De GGD zorgt voor diagnostiek en meldt direct de verdenking anoniem en conform de Wet publieke Gezondheid aan het Centrum Infectieziektenbestrijding van het RIVM. De GGD legt een huisbezoek af om diagnostiek te doen

Bron: ActiZ