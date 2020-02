Medewerkers in de zorg, bedankt!

De mooie momenten die gedeeld worden op Familienet maak jij als medewerker in de zorg mogelijk. Daarom hebben zij een filmpje gemaakt om jou te bedanken!

Bestel gratis informatiepakket



Familienet is hét leukste en makkelijkste communicatiemiddel in de zorg. Medewerkers delen berichten, foto’s en video’s via een veilige persoonlijke pagina.



Zo is familie altijd goed op de hoogte van belangrijke en mooie momenten in het dagelijks leven van de bewoner.



Meer dan 800 zorginstellingen gebruiken Familienet naar volle tevredenheid (en met veel plezier).



Meer weten? Bestel het gratis informatiepakket en je hebt het morgen in huis.



Bron: Familienet