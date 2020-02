Meer groente en fruit in voedselpakketten voedselbank nodig

Om voedselbankklanten gezonder te laten eten is het nodig om op zijn minst extra groente en fruit toe te voegen aan de voedselpakketten.

Dit blijkt uit recent gepubliceerd onderzoek van voedingswetenschapper Judith Neter.

Uit eerder onderzoek blijkt dat de voedingsinname van voedselbankklanten niet voldoet aan de Nederlandse Richtlijnen voor gezonde voeding. Neter onderzocht verschillende manieren om de inhoud van de pakketten aan te passen om de voedingsinname van de klanten te verbeteren.

Inhoud pakketten

Een ongezonde voedingsinname kan leiden tot een hoger risico op voedingsgerelateerde chronische aandoeningen zoals overgewicht, type 2 diabetes, hart- en vaatziekten en kanker. De resultaten van het onderzoek van Judith Neter benadrukken hoe belangrijk het is om de voedingsinname van Nederlandse voedselbankklanten te verbeteren door de inhoud van de voedselpakketten aan te passen. Voedselbanken zamelen voedsel in dat anders verspild zou worden, het is een aanvulling en geen compleet menu.

Ongezonde snacks

Het verbeteren van de pakketten volstaat niet door alleen de ongezonde snacks te vervangen. Het vervangen van deze snacks door bijvoorbeeld pasta en rijst bleek juist een negatief effect te hebben op de voedingsinname. Uit verschillende tests met pakketten blijkt dat in elk geval extra groente en fruit toevoegen zorgt voor een hogere fruit- en vezel -inname en een lagere totaal vet-inname.

In de afgelopen jaren zijn de regels van Voedselbanken Nederland versoepeld, waardoor meer mensen in aanmerking komen voor de voedselbank. Daarnaast zijn voedselbanken op zoek naar potentiële klanten die nu nog onder hun radar vallen. Het aantal mensen dat klant is zal naar verwachting ook de komende jaren toenemen. Het is belangrijk om effectieve strategieën te ontwikkelen om de voedingsinname van voedselbankklanten structureel te verbeteren, die eenvoudig door voedselbanken kunnen worden toegepast.

De voedselbank probeert al langer groente en fruit aan de pakketten toe te voegen. Zij zijn daarbij afhankelijk van leveranciers en voedsel dat over is. Ook werken steeds meer voedselbanken met een winkelconcept voor hun uitgifte. Daarbij kan de klant zelf kiezen welke groenten en fruit zij pakken. Deze vrije keuze wordt enorm gewaardeerd.

Neter deed haar onderzoek tussen 2010 en 2013 bij in totaal 625 voedselbankklanten van 17 voedselbanken door heel Nederland. Zij promoveerde 27 november 2019 aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Bron: VU