Patiënt met coronavirus in ETZ ziekenhuis Tilburg

Bij een patiënt in Nederland is donderdag het ncoronavirus (COVID-19) geconstateerd. Dat blijkt uit laboratoriumonderzoek RIVM, die is donderdagavond bekendgemaakt. De patiënt ligt in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg, zo zei minister Bruins donderdagavond bij de NOS in een speciale televisie-uitzending rond het coronavirus. De patiënt is kortgeleden in de regio Lombardije in Italië geweest en daar waarschijnlijk besmet geraakt.

De patiënt ligt in isolatie. De GGD brengt momenteel de contacten van deze patiënt in kaart door middel van contactonderzoek. Om te voorkomen dat de ziekte zich verder in Nederland verspreidt, brengen de GGD en het RIVM in kaart wie er nauw contact heeft gehad met de besmette patiënt. Deze personen (die contacten worden genoemd) worden gemonitord en moeten twee keer per dag hun temperatuur opnemen en dit melden aan de GGD. Zij moeten ook melding maken van andere klachten die zij hebben. Door deze maatregelen verkleinen we de kans dat de ziekte zich in Nederland kan verspreiden.

Het RIVM blijft alert op mogelijke nieuwe besmettingen en past hetzelfde protocol toe als er nieuwe besmettingen gevonden worden: isolatie, contactonderzoek en doorlopende monitoring van de patiënt.

Bron: Min VWS & RIVM