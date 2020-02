UMCG neemt als eerste in Nederland echosimulator in gebruik

Als eerste ziekenhuis in Nederland heeft het UMCG een echosimulator in gebruik genomen. Echoscopisten, verloskundigen en artsen kunnen deze gebruiken in hun opleiding en om te oefenen in hun praktijksituatie. Het gebruik van deze echosimulator kan leiden tot een andere en betere manier van het leren uitvoeren van echoscopisch onderzoek bij zwangere vrouwen en het herkennen van mogelijke afwijkingen bij de foetus.

Echosimulator

De echosimulator bevat diverse modules, waarin diverse competenties zijn te testen. Hierbij gaat het zowel om basaal echoscopisch onderzoek als het leren meten van een foetus tot het vaststellen van uitgebreide diagnostiek naar aangeboren afwijkingen. Iedere module eindigt met een test. Er zijn altijd nieuwe modules in te bouwen. De echo-simulator bevat een bibliotheek-functie met een bestand waarin anoniem en met toestemming van de betrokken zwangere vrouwen, specifieke echobeelden zijn opgeslagen. Deze beelden zijn ook afkomstig uit andere ziekenhuizen, ook uit het buitenland. Hierdoor kunnen ook ervaren echoscopisten of gespecialiseerde verloskundigen op een goede manier hun competenties blijven uitbreiden in het vervaardigen van echoscopisch onderzoek.

Voordelen

Voordeel van het apparaat is dat er altijd trainings- en opleidingsmogelijkheden zijn. Het apparaat staat op de afdeling zelf, waardoor er altijd gelegenheid is een aantal oefeningen of modules te doen. De echosimulator is zodanig ontworpen, dat je tijdens de modules ziet wat je doet op de buik van de zwangere vrouw en tegelijkertijd de ligging van de baby ziet.

13-weken echo

Ook de 20-weken echo is op de echosimulator te oefenen. Het UMCG heeft deze ook aangeschaft met het oog op de 13-weken echo die vanaf 1 januari 2021 in Nederland wordt ingevoerd. Op dit moment worden er in Noord-Nederland ieder jaar ongeveer 21.000 20-weken echo’s uitgevoerd. Na de invoering van de 13-weken echo zal het aantal echo’s sterk toenemen. De introductie van deze echosimulator zorgt ervoor dat er veel minder zwangere vrouwen nodig zijn om toch op een gestructureerde manier echoscopisch onderzoek te leren.

Bron: UMCG