Alzheimercentrum Amsterdam start onderzoek naar alzheimergen

Het Alzheimercentrum Amsterdam mag gaan beginnen met een nieuwe klinische studie onder mensen met een erfelijke genmutatie, die leidt tot de ziekte van Alzheimer. Gisteren heeft de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) toestemming gegeven voor dit onderzoek. Directeur prof. dr. Philip Scheltens van het Alzheimercentrum Amsterdam: “Ik ben heel blij dat we kunnen starten.

Geen enkel alternatief

Het gaat hier om een groep patiënten voor wie momenteel geen enkel alternatief voorhanden is. Dit is een belangrijke stap in de goede richting. Het op termijn vinden van een oplossing voor de ziekte van Alzheimer is afhankelijk van dit soort klinische onderzoek.”

Dominante genmutatie

Het nieuwe onderzoek van het Alzheimercentrum Amsterdam is onderdeel van het Dominantly Inherited Alzheimer Network (DIAN), geleid door Washington University, St Louis (MO). In dit onderzoek worden proefpersonen gevolgd met een dominante genmutatie die leidt tot de ziekte van Alzheimer. Of proefpersonen komen uit een familie waarin dit gen aanwezig is en zij hebben zelf 50% kans hierop. Het dragen van de mutatie leidt met 100% zekerheid tot de ziekte van Alzheimer op relatief jonge leeftijd. Deelnemers worden gevolgd om te bepalen hoe de ziekte zich ontwikkelt. Ook gaan deelnemers na enige tijd meedoen aan een interventiestudie met medicatie gericht tegen het eiwit Tau.



Scheltens: “Wij streven naar het effectief behandelen van alzheimer en hopen de aandoening op termijn te voorkomen. Aan het onderzoek ligt de gedachte ten grondslag dat hersenveranderingen zich ruimschoots vóór de alzheimersymptomen aftekenen.”

Jetske’s race – Op weg naar de alzheimerpil

Afgelopen jaar tijdens Wereld Alzheimer Dag ging de documentaire ‘Jetske’s race – Op weg naar de alzheimerpil?’ in première. Centraal hierin staat Jetske van der Schaar, de drager van het alzheimergen. Ze is nu nog gezond, maar weet dat ze symptomen gaat krijgen als ze begin vijftig zal zijn. Tijdens het maken van deze documentaire leek het starten van dit onderzoek nog onzeker. Ook Jetske is blij met het positieve besluit. “Hierop hebben we zo lang gewacht. Voor het eerst in de geschiedenis is er een mogelijkheid voor mensen zoals ik om mee te doen aan medisch wetenschappelijk onderzoek. Dat is de enige manier om een medicijn te vinden. Ik ben intens dankbaar dat ik hiermee een kans krijg op een toekomst, hoe klein die ook mag zijn. Voor mij en vele anderen geeft dit hoop.”

Bron: Amsterdam UMC