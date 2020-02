Goede hygiëne de beste bescherming tegen besmetting met luchtwegvirus zoals corona – COVID19

De Nederlandse aanpak blijft voorlopig gericht op het indammen van de ziekte, door ziektegevallen te isoleren en zo verdere verspreiding te voorkomen. Goede persoonlijke hygiëne is daarbij de beste manier om besmetting te voorkomen.

Wat kun jezelf doen om het coronavirus te voorkomen?

Er zijn een aantal simpele dingen die je kunt doen om het risico op besmetting te verkleinen:

Was regelmatig je handen met zeep (min. 20 sec.). Droog je handen bij voorkeur met papier en gebruik eventueel een alcoholgel om je handen te desinfecteren

(min. 20 sec.). Droog je handen bij voorkeur met papier en gebruik eventueel een om je handen te desinfecteren Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog in je elleboogholte

in de binnenkant van je elleboog in je Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze weg na eenmalig gebruik

Reis je naar een gebieden met het coronavirus? Neem dan ook deze voorzorgsmaatregelen:

Houd minstens 1 meter afstand van mensen met griepverschijnselen

Was je kleren als je in contact bent geweest met iemand met griepverschijnselen. Het virus wordt gemakkelijk vernietigd door gebruikelijke was- en schoonmaakmiddelen

Houd het reisadvies in de gaten

Ik denk dat ik het coronavirus heb. Wat moet ik doen?

Neem eerst telefonisch contact op met je huisarts als je vermoed dat je het oronavirus hebt of als je in contact bent geweest met iemand die het virus heeft. Door niet fysiek naar de huisarts te gaan verklein je het risico op verdere verspreiding van het coronavirus.

De WHO bestempelt het coronavirus als een internationale noodsituatie. Wat betekent dat?

Dat de dreiging volgens de Wereldgezondheidsorganisatie behalve internationaal ook zeer ernstig, plotseling, ongebruikelijk en onverwacht is. Gevolg van de status die de WHO aan het coronavirus toekent: er komen meer middelen vrij om het virus te beteugelen en landsgrenzen en internationale vliegvelden mogen scherper worden gecontroleerd.

Mondkapjesgebruik

In gebieden waar het coronavirus is vastgesteld raden we zorgverleners aan mondkapjes te gebruiken als ze in aanraking komen met patiënten die (mogelijk) het coronavirus hebben. Dit geldt ook voor familieleden die thuiszorg bieden. Daarnaast is het belangrijk dat mensen die symptomen vertonen, maskers dragen om het risico op verspreiding te verkleinen.

In deze video van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt uitgelegd wat de juiste manier is om een mondkapje te dragen:

Fecale-orale route

Een van de zaken die nader onderzoek vraagt is het feit levende virusdeeltjes in ontlastingsmonsters lijken te overleven. Dit duidt op een fecale-orale route voor het coronavirus, wat de reden zou kunnen zijn waarom het uitbraken op cruiseschepen heeft veroorzaakt met een intensiteit die vaak wordt waargenomen bij het norovirus, wat maagproblemen veroorzaakt en ook wordt verspreid door die route. Er waren circa 600 COVID-19-infecties onder passagiers en de bemanning aan boord van de Diamond Princess, het schip dat in quarantaine gedurende twee weken in Yokohama, Japan verbleef.

Het is overigens de zesde keer dat de WHO op deze manier alarm slaat. De voorlaatste keer was op 18 juli vorig jaar, toen was de ebola-uitbraak in het noordoosten van Congo de aanleiding.

Voor meer informatie over het coronavirus kun je terecht op de site van het RIVM.

Bron: RIVM, WHO & Rode Kruis