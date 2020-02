Saxenburgh Publiekscollege staat in teken van ‘Wat beweegt de orthopedie’

Woensdag 18 maart organiseert zorgorganisatie Saxenburgh wederom een Saxenburgh Publiekscollege. De orthopedisch chirurgen Hilbrand van de Belt, Jan van Beveren en Peter Farla, werkzaam bij Saxenburgh, zullen de aanwezigen bijpraten over ‘Wat beweegt de orthopedie’. Het publiekscollege vindt plaats in het Lokaal Opleidingscentrum LOC+ in Hardenberg, in samenwerking met Alfa College en LOC+ en begint om 19.30 uur. Om teleurstelling te voorkomen is van tevoren aanmelden nodig.

Het Saxenburgh Publiekscollege is een laagdrempelige, interactieve bijeenkomst voor een breed publiek in de regio. Ziektebeelden en behandelmethoden komen aan de orde, met speciale aandacht voor preventie. Op woensdag 18 maart verzorgen de orthopedisch chirurgen van Saxenburgh deze avond.

Osteoporosepoli

Orthopedisch chirurg Hilbrand van de Belt: “Wij proberen alle mankementen aan het steun- en bewegingsapparaat in orde te krijgen, van oud tot jong.” Slijtage aan gewrichten en sportletsels aan meniscus of kruisband vormen een hoofdbestanddeel. Op de schouderpoli zien ze vaak mensen met pees- of slijmbeursontsteking. Ook plaatsen ze schouderprotheses. Uniek in de regio is, dat ze alle botbreuken behandelen die via de SEH binnenkomen. Op de osteoperosepoli geeft het team adviezen over valpreventie en het voorkómen van toekomstige botbreuken.

“Blijven bewegen, dat is echt de boodschap, juist als er sprake is van slijtage. Bewegen vermindert de pijn. Slijtage overkomt je, maar overgewicht en roken zijn niet goed voor het kraakbeen. Het werkt verdere verslechtering in de hand. Roken is net zo slecht voor je botten als voor het hart. Gezond leven is belangrijk.”

Vanuit het thema ‘Wat beweegt de orthopedie’ gaan de orthopedisch chirurgen nader in op: ‘Slijtage voorkomen beter dan genezen?, ‘Pijn aan knie of schouder’ en ‘Nou breekt m’n heup?!’

De ervaring inmiddels is, dat de Saxenburgh Publiekscolleges in recordtijd zijn volgeboekt.

Saxenburgh Publiekscollege

Wat : ‘Wat beweegt de orthopedie’

Wanneer : Woensdag 18 maart van 19.30 – 21.30 uur, met inloop vanaf 19.15 uur

Waar : LOC+, Parkweg 1a7, Hardenberg

Hoe : Aanmelden via www.bit.ly/saxenburgh_publiekscollege

De toegang is gratis, uitsluitend op vertoon van bevestiging van aanmelding.

Bron: SXB