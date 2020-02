Zo maak je zelf desinfecterende handgel #COVID-19

Desinfecterende handgel uitverkocht door COVID-19 hamsteren

Sinds het RIVM en de GGD aankondigden dat persoonlijke hygiëne hét wapen is in de strijd tegen het coronavirus, zijn de desinfecterende gels niet aan te slepen. Bijna geen enkele drogisterij of apotheek heeft nog desinfecterende handgel te koop. Op veel plaatsen hangen briefjes waarop staat dat de gels en mondkapjes uitverkocht zijn.

Vooralsnog zijn de handgels niet op hele korte termijn weer op voorraad. Wellicht dat de komende dagen de nog beschikbare handgels worden gerantsoeneerd maar die beslissing moet komen van het hoofdkantoor drogisterijketens. De handgels zijn een schaars product geworden.

Maar niet getreurd. Een desinfecterende handgel met alcohol is heel eenvoudig om zelf te maken.

Zo maak je zelf een op alcohol gebaseerde handgel



Ingrediënten:

2 delen 96% alcohol (isopropylalcohol) of wodka

1 deel (aloë vera) handgel

8 tot 10 druppels essentiële olie, zoals lavendel, citroen, kaneel of pepermunt

Mengkom

Spatel

Trechter

Plastic container

Eventueel een paar druppel teatree olie



Doehetzelf-desinfectiehandgel

Meng de alcohol en aloë vera gel in de kom. Giet de ingrediënten in de kom en gebruik de spatel om het goed te mengen tot je een egaal mengsel hebt. Als een wat dikker substantie wil kan je wat meer gel gebruiken maar dan verdun je de alcohol wat meer waardoor met minder goed desinfecteert. Je kan het mengsels wat dunner maken door meer alcohol toe te voegen.



Voeg eventueel wat de essentiële olie toe. Voeg 8-10 druppels toe en ruik het mengsel om te zien of je tevreden bent met de geur. Als je van een sterkere geur houdt, voeg dan nog een paar druppels toe. Lavendel, kruidnagel, kaneel en pepermunt zijn essentiële oliën die van zichzelf ook antiseptische eigenschappen hebben.



Als je niet van deze geuren houdt, kan je ook een andere geur gebruiken. Citroen, grapefruit, mandarijn, sinaasappel of passievrucht werken allemaal goed.



Gebruik een trechter of handpompje om het mengsel in de container te doen.