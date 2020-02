Twee familieleden van besmette vrouw in Diemen ook besmet met coronavirus COVID-19

Vandaag is bij tweede familieleden van de besmette patiënte met ook gediagnosticeerd met het coronavirus COVID-19. Dit is vandaag middels labonderzoek in het AmsterdamUMC vastgesteld en middels een controle test in het laboratorium van het RIVM bevestigd.

Partner en jongste kind ook besmet

De partner en het jongste kind van de besmette vrouw van het gezin uit Amsterdam hebben ook het coronavirus opgelopen. De vrouw zit in quarantaine in een huis in Diemen. Het RIVM meldt dat de partner van de vrouw ook in Lombardije is geweest. In een gebied gebied in Lombardije, Noord-Italië zijn inmiddels honderden mensen besmet.

Andere geteste contacten

Andere contacten van de vrouw die zijn getest, hadden het virus niet. Wel moeten zij uit voorzorg de komende dertien dagen hun gezondheid in de gaten houden. Omdat sommige van deze contacten klachten hadden die kunnen duiden op COVID-19 werden zij ook in quarantaine geplaatst. Bij hen is het virus dus niet aangetoond. Als ze toch klachten krijgen zoals koorts en luchtwegklachten worden ze opnieuw getest. Ook zij verblijven nu in de thuisisolatie.

De GGD Amsterdam brengt in kaart met wie de man en het jongste kind in contact zijn geweest door middel van contactonderzoek.

Bron: RIVM