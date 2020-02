ETZ start COVID-19 contactonderzoek medewerkers?!?!

Op 27 februari verspreidde het ETZ het persbericht dat ze waren voorbereid op het coronavirus. Op 28 februari werd de eerste COVID-19 patiënt in het ETZ bevestigd. In de ochtend van 27 februari waren twee medewerkers van het ETZ te zien in De Ochtend Show van het AD waar werd uitgelegd hoe patiënten in het ETZ in een isolatiekamer worden verpleegd. De man uit Loon op Zand was toen waarschijnlijk al opgenomen in het ETZ.

Het bericht van 29-2-2020 lezende, lijkt het dat ze de ongelukkige formulering in het bericht van 27-2 iets te letterlijk hebben genomen. Namelijk: ……verdere verspreiding van het virus, ook wel SARS-CoV-2 genoemd (COVID-19)”. Want het ETZ start ruim 48 uur nadat zij een patiënt in isolatie hebben bevestigt, een contactonderzoek onder de eigen medewerkers.

Gezinsleden hoogrisicocontacten hoeven niet in quarantaine

Op zoek naar het protocol [PDF] rond infectiepreventie en isolatie van een COVID-19 patiënt vonden we deze informatie:

Gezinsleden worden in het protocol gezien als hoogrisicocontacten.

Hoogrisicocontacten zonder symptomen hoeven niet in thuisquarantaine en is er in principe geen werkverbod. Alleen bij beginnende klachten moeten zij, volgens het protocol, direct naar huis gaan, sociale contacten vermijden en contact opnemen met de controlerende instantie.

Gevolgen van het Protocol monitoring en maatregelen contacten van een bevestigde patiënt met COVID-19

Het lijkt er op dat de gezinsleden van de coronapatiënt uit Loon op Zand onbeschermd contact gehad zouden kunnen hebben met medewerkers van het ETZ. Daarom start het ETZ acuut een contactonderzoek onder de eigen medewerkers die direct contact hebben gehad met de gezinsleden.

Verspreiding COVID-19

COVID-19 kan zich verspreiden via druppels. Bijvoorbeeld als een besmet iemand op een oppervlakte hoest of niest. Gezinsleden kunnen dat oppervlak met hun handen hebben aangeraakt. En vervolgens, zonder eerst de handen te wassen, hun eigen ogen, neus of mond hebben aangeraakt en zo zichzelf hebben besmet. Een dergelijk scenario is aannemelijk bij het mensen zonder specifieke kennis van infectiepreventie.

Maar als familieleden dus, zonder het goed toepassen van de handhygiëne, het personeel van het ETZ een hand geeft, en die medewerkers van het ETZ niet dezelfde infectiepreventie-maatregelen hebben genomen bij de familie van de patiënt als bij de patiënt zelf, dan kan dus het virus zo eenvoudig verspreid worden.

Contactonderzoek ETZ medewerkers

Het ziekenhuis heeft vandaag de medewerkers geïnformeerd. In het contactonderzoek worden zorgverleners en medewerkers die in de nabijheid van de gezinsleden van de patiënt zijn geweest onderzocht. Deze medewerkers mogen gedurende het onderzoek niet komen werken. En hoe zit het met de bezoekers en patiënten die in contact zijn geweest deze medewerkers?

Het ETZ is het onderzoek immers gestart om te voorkomen dat het virus zich mogelijk verder kan verspreiden. Uit zorg voor patiënten, bezoekers en medewerkers. En om de continuïteit van de zorg in het ziekenhuis te kunnen borgen.

De redactie van MedicalFacts heeft nog wel wat vragen!

Welke maatregelen in het kader van infectiepreventie zijn tussen 26 en 29 februari jegens hoogrisicocontacten gehanteerd?

Welk risico hebben patiënten en bezoekers gelopen nu er een contactonderzoek onder medewerkers van het ETZ nodig is?

Mogen hoogrisicocontacten op bezoek komen in het ETZ en welke beperkingen gelden er voor hen?

Moeten patiënten van het ETZ nu ook gescreend worden op het coronavirus?

Is er sprake geweest van onbeschermd contact tussen medewerkers en hoogrisicocontacten?

Zijn de geldende protocol toereiken voor hoogrisicocontacten?

Hieronder de persberichten van ETZ

Persbericht 29-2: “ETZ voorbereid op coronavirus. Het coronavirus is volop in het nieuws. Het ETZ houdt dit nieuws nauwlettend in de gaten en heeft zich voorbereid op verdere verspreiding van het virus, ook wel SARS-CoV-2 genoemd (COVID-19)”. Het ETZ schreef overigens wel dat ze zich hadden voorbereid op verdere verspreiding van het virus, ook wel SARS-CoV-2 genoemd (COVID-19)