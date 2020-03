Jaarlijkse gipsvlucht Eurocross geland op Rotterdam Airport

Vrijdag is de jaarlijkse gipsvlucht van alarmcentrale Eurocross Assistance geland op Rotterdam The Hague Airport. Voorheen vlogen er in het wintersportseizoen meerdere gipsvluchten, tot in 2017 de vliegmaatschappij die de vluchten uitvoerde ermee stopte. Om de drukste periode van het seizoen de baas te kunnen zijn organiseert Eurocross elk jaar één gipsvlucht van Innsbruck naar Rotterdam. Aan boord waren vandaag, naast bemanning en verpleegkundigen, zeven patiënten met verschillende soorten letsel.

Jaarlijks één gipsvlucht

In 2017 vloog de laatste “officiële” gipsvlucht van Innsbruck naar Rotterdam, waarna deze service werd opgeheven omdat het aantal mensen dat met de gipsvlucht terugkwam al jaren daalde. Toch merkte Eurocross dat er in de populairste wintersportweek van het jaar behoefte is aan een dergelijke vlucht. Om de wintersportdrukte tijdens de voorjaarsvakantie goed de baas te kunnen zijn organiseerde de alarmcentrale daarom op 1 maart 2019 voor het eerst weer een gipsvlucht. Dit beviel goed, waardoor Eurocross besloot dit te herhalen.



“Tijdens de voorjaarsvakantie zien we elk jaar een flinke piek in het aantal wintersporters en daarmee ook in het aantal ongelukken op de piste”, aldus Nicole Bootsma, arts bij Eurocross. “Mensen die een ongeluk krijgen willen altijd zo snel mogelijk naar huis. Normaal gesproken gaat dit met een ambulance of reguliere lijnvlucht, maar om de drukte goed op te kunnen vangen repatriëren we vandaag dus ook een aantal mensen met een gipsvlucht.”



Brokkenpiloten in de sneeuw

Eerdere jaren kreeg Eurocross zo’n 1.400 hulpvragen per wintersportseizoen. Dit seizoen telt de alarmcentrale nu al meer dan 1.300 meldingen. De meeste meldingen komen uit Oostenrijk, gevolgd door Frankrijk en Italië. Opvallend zijn de vele meldingen na botsingen op de piste met ernstige letsels als gevolg, zoals heup- en bekkenfracturen en zelfs een gescheurde milt.

Drukker op de pistes



“Het lijkt drukker op de pistes dan vorig jaar”, vervolgt Bootsma. “Het grote aantal hulpvragen is onder andere te verklaren door de wisselende sneeuwcondities door periodes van slechte sneeuw met veel ijs. Ook vermoeden we dat er wat zelfoverschatting zit bij wintersporters en dat men niet altijd goed uitkijkt. We raden mensen die nog op wintersport gaan daarom aan om voorzichtig te zijn, een piste te kiezen die past bij hun niveau en alert te zijn bij plekken waar vaak onhandige ongelukken gebeuren, zoals liftuitgangen en kruisingen. Draag daarnaast altijd een helm en verdiep je eens in de pisteregels. We merken dat veel Nederlanders daar niet goed van op de hoogte zijn.”

Bron: Het PRBureau