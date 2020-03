Zo maak je je werkplek of bedrijf COVID-19 proof!

Het coronavirusziekte (COVID-19) breidt zich momenteel uit over Nederkand. In Nederland hebben we te maken met minimaal 18 besmette personen. De WHO noemt het zelfs een noodsituatie voor de volksgezondheid van Internationaal belang. Alle geledingen van onze samenleving – ook bedrijven en werkgevers – moeten een rol spelen als we de verspreiding van deze ziekte willen beteugelen.

Adviezen voor de werkplek

Voor het succesvol indammen van COVID-19 op lange termijn is een van belang. Werknemers en bedrijven spelen een belangrijke rol als we de verspreiding van deze ziekte willen stoppen. Immers, op de werkvloer in bedrijven en winkels komen vaak veel mensen bijeen.

Besmette collega of bezoeker, wat nu?

Wanneer iemand besmet is met COVID-19 hoest, niets of ademt deze persoon kleinen vochtdroppeltjes uit. De meeste van deze druppels vallen op nabijgelegen oppervlakken en objecten – zoals bureaus, tafels, toetsenborden, stoelen of telefoons. Andere mensen kunnen vervolgens ook besmet raken met COVID-19 door het aanraken van deze verontreinigde oppervlakken of objecten en waarna zij vervolgens hun ogen, neus of mond aanraken. Dit gebeurt ook als iemand binnen een meter van een persoon met COVID-19. De besmette druppeltjes kunnen terecht komen in het gezicht van iemand of de kleiding van die persoon besmetten. COVID-19 verspreidt zich dus op een vergelijkbare manier als griep.

De meeste mensen die besmet raken met COVID-19 ervaren milde symptomen en herstellen. Echter, sommigen hebben meer last en ontwikkelen ernstige ziekteverschijnselen en hebben ziekenhuiszorg nodig. Het risico op het ontwikkelen ernstige ziekteverschijnselen neemt toe bij mensen 40-plussers. Die lijken kwetsbaarder dan 40-plussers. Ook mensen met een verzwakt immuunsysteem en mensen met aandoeningen zoals diabetes, hart- en longziekte zijn ook kwetsbaarder. Kinderen lijken minder vatbaar en hebben meestal last van hele milde symptomen

Eenvoudige en goedkope maatregelen om verspreiding van COVID-19 op uw werkplek te voorkomen

Eenvoudige manieren om de verspreiding van COVID-19 op uw werkplek te voorkomen De onderstaande goedkope maatregelen helpen de verspreiding van virusinfecties op uw werkplek te voorkomen, zoals verkoudheid, griep- en maagklachten, en uw klanten, bezoekers en werknemers te beschermen.

Werkgevers en werknemers kunnen het beste het zekere voor het onzekere nemen. Heeft iemand lichte verkoudheidsverschijnselen. Ben je ziek , blijf dan thuis. Zorg dat iedereen zelfs met een lichte verkoudheidsverschijnselen of lichte koorts/verhoging (37,3 C of meer) thuis blijven. Ze moeten ook thuis blijven (of thuis werken). Hierdoor beperk je de verspreiding van virusziekten en het cornonavirus COVID-19 in het bijzonder.

COVID-19 preventie op de werkplek of in bedrijf

Neem maatregelen voor om eventuele COVID-19-virusverontreiniging regelmatig te desinfecteren. Zorg ervoor dat de werkplekken en andere oppervlakten die door klanten, bezoekers en medewerkers aanraken schoon en hygiënisch zijn

Oppervlakken (bijvoorbeeld bureaus en tafels) en voorwerpen (bijvoorbeeld telefoons, toetsenborden, deurkrukken, liftknopjes, kranen, koffiemachineknopjes, printers, mobiele telefoons, deurbellen etc. etc.) regelmatig moeten worden gedesinfecteerd met een ontsmettingsmiddel, zoals waterstofperoxide, Lysol, Dettol of alcohol. Omdat verontreiniging op oppervlakken die door werknemers en klanten worden aangeraakt een van de belangrijkste manieren zijn waarop COVID-19 wordt verspreid.



Bevorder handhygiene

Het bevorderen van regelmatige en grondige handen wassen door werknemers, bezoekers en medewerkens op prominente plaatsen rond de werkplek. Zorg ervoor dat deze dispensers regelmatig worden bijgevuld. Ook kan je kleine flesje handdesinfectiegel verspreiden onder medewerkers.

Op de volgende momenten is het van belang dat de handen te wassen of te desinfecteren met handalcohol:

na toiletbezoek;

na hoesten of niezen;

vóór en ná het ondersteunen van de patiënt bij verzorgende taken zoals eten geven of toiletbezoek.

Hang eventueel posters op ter bevordering van handwassen -vraag uw lokale volksgezondheid autoriteit voor deze voor handen zijn kijk anders bij www.heelgewoonhandenschoon.nl

Handleiding posters en stickers

Poster: Instructie handen wassen pedagogisch medewerkers

Poster: Momenten handen wassen pedagogisch medewerkers

Remindersticker pedagogisch medewerkers

Handalcoholsticker pedagogisch medewerkers

Combineer het ophangen van posters met andere communicatie maatregelen, zoals het aanbieden van het sturen van een internet nieuwsbrief. Heb melden als punt op de agenda van vergaderingen en informatie op het intranet ter bevordering van handhygiëne

Zorg ervoor dat personeel, bezoekers en klanten toegang hebben tot plaatsen waar ze hun handen kunnen wassen met zeep en water. Omdat wassen 20 seconden de handen wassen het virus doodt en de verspreiding van COVID-19 voorkomt.

Bevorder ademhalingshygiëne

Bevorderen van een goede ademhalingshygiëne op de werkplek.

Hand- en hoesthygiëne zijn simpele maatregelen die van grote invloed kunnen zijn om infecties te voorkomen.

Om goede hoesthygiëne toe te passen zijn de volgende maatregelen van toepassing:

Hoest in de elleboogholte, of een papieren zakdoekje (gooi deze na gebruik weg in een afgesloten prullenbak);

was of desinfecteer de handen na hoesten of niezen.

Zorg dat papieren tissues en gesloten prullenbakken beschikbaar zijn op de werkplek, voor degenen die een loopneus hebben of hoesten op het werk, ga naar huis om thuis te werken.

Adviseer medewerkers en externen om het nationaal reisadvies te raadplegen voordat ze op zakenreis gaan.

Laat uw medewerkers, bezoekers, externen en klanten weten als er een coronaviris COVID-19 besmetting in uw gemeenschap heeft plaatsgehad.

Laat werknemers die een hoger risico lopen op ernstige ziekten (bijv. oudere werknemers en mensen met medische aandoeningen zoals diabetes, hart- en longziekte) niet naar gebieden reizen waar COVID-19 zich verspreidt. Zorg ervoor dat alle personen die naar locaties reizen die COVID-19 melden, worden geïnformeerd door een gekwalificeerde professional (bijvoorbeeld gezondheidsdiensten voor het personeel, zorgverlener of lokale volksgezondheidspartner)

Woon-werk-verkeer

Moedig werknemers aan om regelmatig hun handen te desinfecteren tijdens een reis met openbaar vervoer en minstens op een meter afstand te blijven van mensen die hoesten of niezen. Zorg ervoor dat werknemers weten wat ze moeten doen en met wie ze moeten contacteren als ze zich ziek voelen.

Werknemers die zijn teruggekeerd uit een gebied waar COVID-19 zich verspreidt, moeten zichzelf 14 dagen lang controleren op symptomen en hun temperatuur twee keer per dag opnemen. . Als ze zelfs een milde hoest of lage koorts ontwikkelen (d.w.z. een temperatuur van 37,3 C of meer) moeten ze thuis blijven en zichzelf isoleren. Dit betekent dat u nauw contact (1 meter of dichterbij) met andere mensen, waaronder familieleden, moet vermijden. Ze moeten ook hun zorgverlener of de lokale volksgezondheidsdienst eerst bellen, zodat ze hun recente reis en symptomen kunnen delen.

Medewerker wordt op werkplek ziek, wat nu?

Ontwikkel een plan van wat te doen als iemand ziek wordt op de werkplek en er mogelijk een verdenking COVID-19 kan zijn. Plaats de zieke werknemer alleen in een kamer of gebied waar hij of zij is geïsoleerd anderen op de werkplek, waardoor het aantal mensen dat contact heeft met de zieke persoon wordt beperkt en neem contact op met de lokale GGD.

Bedenk hoe u personen kunt identificeren die risico lopen en ondersteun hen, zonder te stigmatiseren of te discrimineren. Nodig deze personen uit Dit kan personen zijn die onlangs naar een gebied zijn gereisd dat gevallen rapporteert, of ander personeel dat aandoeningen heeft die hen een hoger risico op ernstige ziekte geven (bijvoorbeeld diabetes, hart- en longziekte, oudere leeftijd).

Telewerken bevorderen

Regelmatige telewerken bevorderen voor uw hele organisatie. Als er een uitbraak van COVID-19 in uw gemeenschap of regio is kunnen medewerkers openbaar vervoer en drukke plaatsen te vermijden. Teleworking helpt uw bedrijf te blijven werken terwijl uw medewerkers veilig blijven.

En ontwikkel nood- en bedrijfscontinuïteitsplan voor het geval uw regio wordt getroffen door een uitbraak waar uw bedrijf actief is, het plan zal helpt uw organisatie ervoor te bereiden dat het ondanks een uitbraak van COVID-19 toch kan doorwerken.

Bron: WHO