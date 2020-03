Een gezond ontbijt van Zorggroep Almere op vier scholen

Zorggroep Almere bestaat 40 jaar. En dat vieren we met tal van activiteiten, het hele jaar 2020 door. Het liefst met zoveel mogelijk mensen. Almeerders van jong tot oud, medewerkers en vrijwilligers, het jubileum laten we niet zomaar voorbij gaan.

Voor ieder wat wils

Onze eerste activiteit is het aanbieden van een gezond ontbijt aan vier scholen. De kinderen smullen van brood, fruit, diverse soorten beleg, eieren, melk, Optimel etc. Voor ieder wat wils, uiteraard ook rekening houdend met de mogelijke verschillende voedselallergieën.

De school De Verwondering uit Almere Hout was de eerste school waar we langsgingen met goed gevulde boodschappentassen. De kinderen hebben lekker gegeten en ondertussen vertelden medewerkers van Zorggroep Almere over het belang van een goed ontbijt, de schijf van vijf, vezels en vitamines maar ook werden er tal van vragen beantwoord over bijvoorbeeld medicijnen en het coronavirus.

Feest

De kinderen vonden het een feest en wij vonden het een feest om te doen. De eerste activiteit is nu geweest en we kijken er met een grote glimlach op terug.

Bedankt juffen, meesters, kinderen en onze medewerkers die het allemaal samen tot een succes hebben gemaakt.

Bron: Zorggroep-almere