Reisadvies Italië verscherpt

Voor de Noord-Italiaanse regio’s Aosta-vallei, Piemont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurie geldt nu kleurcode oranje. Op verzoek van het RIVM worden alle niet-noodzakelijke reizen naar deze gebieden afgeraden, ter voorkoming van verdere besmettingen in Nederland. In de meeste gebieden in Noord-Italië heeft de lokale overheid maatregelen genomen. Zo zijn bijvoorbeeld musea gesloten. In bepaalde gebieden zijn grote publieke evenementen afgelast en openbare instellingen (zoals musea maar ook scholen en universiteiten) tijdelijk gesloten. Vooral reizen naar de volgende gemeenten in de provincie Lombardije wordt sterk afgeraden door het RIVM: Casalpusterlengo, Codogno, Castiglione d’Adda, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo en San Fiorano. Ook niet naar de gemeente: Vo` Euganeo in de provincie Padova. Reis alleen als het noodzakelijk is naar de Noord-Italiaanse regio’s Aosta-vallei, Piemont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurie.

Wat betekent kleurcode Oranje?



(Foto: RIVM)

Download ‘Kaart bij reisadvies Italië’ (PDF, 914 kB)

Bij gebieden waar code oranje geldt, wordt geadviseerd alleen nog die kant op te reizen als het echt noodzakelijk is. De aanscherping was volgens het RIVM en andere zorgprofessionals nodig om nieuwe Nederlandse besmettingen te voorkomen.

Social distancing

Reizigers die uit Noord Italië en andere risicogebieden die verkoudheidsklachten hebben/ hebben gekregen, moeten ’social distancing’ toepassen. Ze moeten zichzelf afzonderen en geen nieuwe contacten leggen.