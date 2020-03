Vijftien nieuwe coronavirus patiënten #COVID-19

Op 4 maart zijn er 15 nieuwe patiënten bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gemeld. Hiermee komt het totaal aantal positieve testen op 38. Van de nieuwe patienten zijn vier mensen in het ziekenhuis opgenomen. De andere 11 zijn in thuisisolatie.Eén van deze mensen was op doorreis en woont in het buitenland maar is op een opvanglocatie ondergebracht.

Besmetting direct of indirect vanuit Noord-Italië



De meeste personen bij wie het nieuwe coronavirus is vastgesteld, zijn mensen die in Noord-Italië zijn geweest of zijn gezinscontacten van een eerdere patiënt. Van enkele patiënten is de bron van de besmetting nog onbekend. Dit is nog in onderzoek. De GGD’en hebben contactonderzoek opgestart.

Woonplaats

Sinds 3 maart publiceert het RIVM een landkaart waarin de positieve uitslagen vermeld worden per gemeente. Deze kaart wordt elke dag aangepast aan de nieuwe cijfers. De kaart geeft het totaal aantal positief geteste patiënten weer. Het is geen kaart met het actuele aantal zieke mensen in Nederland. Het RIVM geeft op dit moment geen gegevens over mensen die weer genezen zijn.

Maatregelen in ziekenhuizen

Een aantal van de patiënten ligt een ziekenhuis. De ziekenhuizen doen met de betreffende GGD het contactonderzoek en brengen gezamelijk de contacten binnen en buiten het ziekenhuis in kaart. Als er maatregelen genomen moeten worden binnen het ziekenhuis, maakt het ziekenhuis dit zelf bekend.

Reisadvies: Reis alleen naar Noord-Italië noodzakelijke reizen n

Veel van de nieuwe patiënten zijn de afgelopen tijd in Noord-Italië geweest. In verschillende Noord-Italiaanse provincies is een wijdverspreide circulatie van het coronavirus. Mensen die op reis zijn in Noord-Italië hebben dus een grotere kans om besmet te raken met het coronavirus. Reizigers kunnen het virus dan ongemerkt meenemen naar Nederland. Daarom heeft het ministerie van Buitenlandse zaken het reisadvies voor Noord-Italië aangepast tot alleen noodzakelijke reizen.

Bron: Rijksoverheid