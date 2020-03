Aantal vragen digitale zorgdiensten blijft groeien

Van wachtkamer naar app: zorg op afstand steeds populairder

Online persoonlijk advies van een arts of verpleegkundige inwinnen bij ongerustheid over je gezondheid wordt steeds populairder in Nederland. Dit kan geconcludeerd worden uit de groei van het aantal vragen dat vorig jaar bij de digitale zorgdiensten van Medicinfo in behandeling werd genomen. In 2019 kregen zij bijna een kwart meer vragen binnen dan het jaar ervoor.

Appen succesvol

Vooral appen met een expert blijkt een succesvol communicatiemiddel. Ruim 60% van de vragen werd via een van de appdiensten gesteld. Medicinfo ziet ook in de eerste maanden van 2020 het aantal gebruikers van met name de app verdubbelen, en verwacht dat deze stijgende lijn zich blijft voortzetten.

Zorg op afstand

Zorg op afstand, ook wel e-health genoemd, is nog steeds een relatief nieuwe vorm van zorg en volop in ontwikkeling. Hierbij kan een zorgverlener een patiënt helpen zonder dat zij fysiek bij elkaar aanwezig hoeven te zijn, bijvoorbeeld door (beeld)bellen en appen. De afgelopen 20 jaar ontwikkelde Medicinfo verschillende diensten voor medisch advies waarbij de laatste jaren de nadruk ligt op persoonlijk advies op afstand. Hiervoor worden vooral de telefoon en app gebruikt: via deze kanalen werden in 2019 dubbel zo veel vragen gesteld. Sinds eind vorig jaar is het ook mogelijk om je vraag aan een huisarts voor te leggen via beeldbellen.

Geruststelling en gemak

Uit recent onderzoek van Medicinfo blijkt dat tijdsbesparing en het gemak om niet te hoeven te reizen voor een bezoek aan een zorgverlener als de belangrijkste voordelen van digitale zorg worden ervaren. Ook de betere bereikbaarheid, zoals ’s avonds en in het weekend, en de laagdrempeligheid van digitale zorgdiensten zijn redenen om gebruik te maken van zorg op afstand. Daarnaast zien consumenten de verlaging van de druk op de reguliere zorg zelf ook als positief. “Vaak twijfelen mensen of een klacht ernstig genoeg is voor de huisarts of kunnen ze op dat moment niet terecht bij hun arts, dan is het fijn dat ze toch persoonlijk en betrouwbaar medisch advies kunnen krijgen.” Aldus een van de verpleegkundigen van het Medisch Contact Centrum van Medicinfo. “Zo kunnen we nu veel mensen geruststellen en informeren over het coronavirus.”

Klaar voor de toekomst

De inzet van digitale zorg moet bijdragen aan het verlagen van de druk op de reguliere zorg en het vergroten van de toegankelijkheid ervan. Met een team van verpleegkundigen, huisartsen en vele medisch specialisten kan Medicinfo een grote variëteit aan gezondheid gerelateerde vragen beantwoorden. Eind vorig jaar zijn ze een landelijke online huisartsendienst gestart, waarbij patiënten een consult hebben met een huisarts, maar dan via beeldbellen. Je kunt het vergelijken met FaceTimen of video bellen met WhatsApp, maar dan uiteraard via een beveiligde app omgeving. Niet alleen gebruikers, maar ook de meeste zorgverleners zijn positief over de ontwikkelingen. Uit de eHealth Monitor 2019 (Nictiz en Nivel) blijkt dat zorgverleners de noodzaak inzien om zorgprocessen opnieuw in te richten met behulp van digitale zorgtoepassingen.

Benieuwd hoe Nederland denkt over digitale zorg op afstand? Klik hier.

Bron: Medicinfo/prmatters1.onmicrosoft