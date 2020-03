Neprofarmleden aan de slag met controle van etiketinformatie

Neprofarmleden zijn klaar voor de controle van etiketinformatie van zelfzorgproducten in het kader van datakwaliteit. “Dat zijn we al sinds een jaar of vijf, maar nu de controles deze maand van start gaan en er twee gecertificeerde Data Management Services (DMSen) zijn, kunnen we echt aan de slag”, vertelt Bernard Mauritz, directeur van Neprofarm, de branchevereniging voor zelfzorggeneesmiddelen. “Wat betreft de kwaliteit van logistieke- en etiketinformatie doen we geen concessies.”



Mauritz stelt dat de leden die deel uitmaken van de branchevereniging voor zelfhulpgeneesmiddelen het datakwaliteitprogramma sterk omarmen. “Eigenlijk zijn we al jaren bezig met het verbeteren van de kwaliteit van logistieke- en etiketinformatie. Daartoe zijn we ook verplicht vanuit de Europese Verordening 1169/2011 voor voedselinformatie.”



Vliegwiel op gang brengen

Het programma is een goed initiatief, meent Mauritz. Toch heeft hij over de voortgang een kritische opmerking: “Bij de start waren veel van onze leden zeer gemotiveerd. Het is jammer dat de controle van de data door DMSen vertraging heeft opgelopen. Ik begrijp overigens wel dat GS1 – uit oogpunt van concurrentie – minimaal twee partijen voor de sector beschikbaar wil hebben. Nu de DMSen gereed zijn, moeten we het vliegwiel weer op gang brengen.”



Velden aan dataset toevoegen

Voordat van start werd gegaan met het invoeren van de data, hebben de leden van Neprofarm gevraagd om een aantal velden in de dataset aan te passen. “Dit geldt vooral voor de voedingssupplementen, daarvoor is sprake van een speciale etiketteerinformatie. Daarbij moet de samenstelling van bijvoorbeeld de vitamines per aanbevolen dagdosering worden weergeven en niet per portie.” Aanvullend moet op het etiket van voedingssupplementen ook informatie staan als ‘buiten bereik van kinderen houden’ en ‘geen vervanging van een evenwichtige voeding’. “Staat die info in GS1 Data Source, dan is deze ook makkelijk online te publiceren.”

“Het zou mij verbazen als de DMSen grote onvolkomenheden zouden vinden. We zijn een serieuze bedrijfstak en erg gereguleerd.”

Ook drogisterijen hebben volgens Mauritz in de afgelopen jaren nog een aantal velden aan de dataset laten toevoegen. “Denk bijvoorbeeld aan een leeftijdsspecificatie van de vermelding ‘dit product is niet geschikt voor baby’s en kleine kinderen’. Met die toevoegingen willen we ervoor zorgen dat consumenten gerichter kunnen selecteren uit het online aanbod. De informatie moet altijd in overeenstemming zijn met de bijsluiter. Uiteindelijk staat de kwaliteit voorop.”





‘Verwacht geen grote onvolkomenheden

’Mauritz is stellig over het resultaat van het door zijn leden verrichte voorwerk: “Het zou mij verbazen als de DMSen grote onvolkomenheden zouden vinden. We zijn een serieuze bedrijfstak en erg gereguleerd. Dat vind ik ook zeer logisch, de regels in de farma zijn immers nog strenger dan die in de food.” Met die reguleringsdruk op de werkwijze en de producten die de bedrijven binnen Neprofarm verkopen, zegt Mauritz niet echt druk van retailers te voelen om een kwaliteitsslag te maken. “De kwaliteit moet sowieso honderd procent zijn voor zowel het product als het etiket.”



‘Langverwachte én belangrijke stap’

Het gezamenlijke doel van het programma is ‘om de kwaliteit van de data perfect in orde te krijgen’. “Daar gaan uiteindelijk ook de retailers baat bij hebben. Dat oproepen voor controles nu worden gedaan en de DMSen starten met controleren is een belangrijke stap.”

Bron: GS1