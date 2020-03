Eerste patiënt in Nederland overleden aan coronavirus COVID-19

In Nederland is voor het eerst een persoon overleden aan het coronavirus, dat meldt het RIVM vandaag.. Het betreft een oudere man. De 86-jarige was opgenomen was in het Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam vanwege een besmetting met Hij is vandaag overleden. Dit is de eerste patiënt in Nederland die is overleden aan de gevolgen van een infectie met het nieuwe coronavirus.

De man uit de Hoekse Waard werd zondagavond initieel vanwege urinewegklachten naar de Spoedeisende Hulp gebracht. Het is niet bekend hoe en waar hij het virus heeft opgelopen. Een onderzoek naar diens contacten loopt.

Bron: RIVM & Ikazia Ziekenhuis