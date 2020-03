Medewerker Summa College besmet met COVID-19

Er is een tweede inwoner van Eindhoven besmet geraakt met het coronavirus (COVID-19). Na laboratoriumonderzoek stelde het RIVM dit resultaat woensdag 4 maart vast. Het is onduidelijk waar de medewerker de besmetting heeft opgelopen, maar zeer waarschijnlijk niet op school gezien de dagen dat de medewerker op school aanwezig is geweest. De patiënt zit in thuisisolatie.

De GGD Brabant-Zuidoost monitort de komende twee weken de studenten en collega’s van de locatie Willem de Rijkelaan nr. 3 waarmee de medewerker in contact is geweest. Studenten en collega’s zijn geïnformeerd en op de hoogte. Zonder klachten mogen zij gewoon naar school. Bij klachten moeten zij zich melden bij de GGD.

Het RIVM en de GGD blijven alert op nieuwe besmettingen en passen hetzelfde protocol toe als nieuwe patiënten gevonden worden: isolatie, contactonderzoek en doorlopende monitoring van de contacten van een patiënt. Door deze maatregelen verkleinen we de kans dat de ziekte zich in Nederland kan verspreiden.

Bron: Summa College