Promotie Mari van den Hout: Met lokale injectie terugkeer melanoom tegengaan

Het melanoom is de meest agressieve en dodelijke vorm van huidkanker. Het treft relatief vaak jongere mensen en komt steeds vaker voor. Zelfs als het in een vroeg stadium ontdekt en verwijderd wordt bestaat er nog wel 20 jaar een kans dat het melanoom terugkomt.

Terugkeer voorkomen

Desondanks is er nog steeds geen goede aanvullende behandeling om terugkeer of uitzaaiingen te voorkomen. In dit proefschrift wordt een simpele en goedkope behandeling beschreven die bestaat uit een lokale injectie met een middel dat het natuurlijke afweersysteem in de omgeving van het eerder verwijderde melanoom stimuleert zonder ernstige bijwerkingen.

Door cellen uit de schildwachtklier (eerste lymfeklier vanaf de tumor) van de melanoompatiënten die deze injecties kregen te onderzoeken hebben we kunnen bewijzen dat er inderdaad een sterke afweerreactie tegen het melanoom optreedt. Niet alleen vonden we hierna minder uitzaaiingen in de schildwachtklieren van deze patiënten, maar we ontdekten ook dat op de lange termijn het melanoom significant minder vaak terugkeert of uitzaait.

Concluderend

Concluderend biedt deze behandeling de mogelijkheid melanoom gerelateerde sterfte sterk terug te dringen en daarmee hoop aan een zeer grote groep patiënten. Dit zou wereldwijd gevolgen kunnen hebben voor de behandeling van melanoom.

Link naar proefschrift

Bron: Amsterdam UMC