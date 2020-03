Vier op de vijf artrose patiënten ervaart meer pijn tijdens storm en slecht weer

Weersomstandigheden hebben effect op de ervaren pijnintensiteit van artrose patiënten

??Maar liefst 75% van de mensen die gediagnosticeerd is met artrose geeft aan dat de reumatische pijn die zij ervaren wordt beïnvloed door het weer, blijkt uit ?literatuuronderzoek? van ?Bewegenzonderpijn.com?. Vooral slecht, wisselvallig weer zou een negatieve invloed hebben op de ervaren intensiteit van pijn. Het onstuimige weer in februari en de voorspellingen voor maart beloven daarom niet veel goeds voor artrose patiënten: bewolking en hoge mate van luchtvochtigheid blijken de grootste boosdoeners.

Zonnig weer

Helaas duurt het nog even voordat het lekker weer wordt in Nederland, want 72.9% van de artrose patiënten voelt een pijnvermindering bij goed weer. Goed weer wordt gedefinieerd als weer met een heldere lucht, met weinig of geen bewolking en weinig tot geen wind. Eén op de vier respondenten (26.5%) heeft nog nooit pijn gevoeld bij warm en zonnig weer. Bijna alle respondenten (90%) geven aan dat de hoeveelheid pijn ten tijde van lekker weer niet verandert of niet toeneemt.

Bewolking en hoge mate van luchtvochtigheid

De meeste patiënten melden intensivering van hun pijn met verslechtering van het weer. Zo geeft 83% van de respondenten aan dat de pijn erger wordt bij een hoge mate van bewolking en luchtvochtigheid, 81,5% van de respondenten voelt meer pijn wanneer de temperatuur plotseling flink afneemt en 81.2% van de respondenten geeft aan meer pijn te ervaren in mistige en regenachtige weerscondities.

Ook in maart wordt wisselvallig weer verwacht, waarin lage- en hogedrukgebieden elkaar veel afwisselen. Slecht, wisselvallige weer zal een negatief effect hebben op de ervaren pijn van artrose patiënten, dus hopelijk gaat de zon snel weer schijnen! Voor het volledige onderzoek met alle resultaten kijk op: ?bewegenzonderpijn.com?l

