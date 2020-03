Actuele stand voor het coronavirus COVID-19 in Nederland : 188 bevestigde besmettingen, 1 dode |7-3-2020

Teller staat voor Nederland inmiddels op 188 bevestigde besmettingen met COVID-19.



Klik hier om naar dit dossier te gaan –>>

7-3 16:00 uur In totaal 188 positieve testen, 60 nieuwe besmettingen

Sinds gisteren zijn 60 nieuwe patiënten bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gemeld. Hiermee komt het totaal aantal positief geteste patiënten op 188 waarvan 1 patiënt is overleden. De meeste nieuwe patiënten werden in Noord-Brabant gemeld: 26.

Van de 188 patiënten zijn er 112 in het buitenland geweest. Het merendeel (103) van deze patiënten is in (Noord-) Italië geweest. Hiernaast zijn 47 mensen besmet geraakt via een gediagnosticeerde patiënt. Van 29 mensen wordt nog onderzocht hoe zij besmet geraakt zijn. Het grootste deel van de patiënten verblijft in thuisisolatie. Er zijn 24 patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis. Ook voor alle nieuwe patiënten starten de GGD ‘en contactonderzoeken naar de besmettingsbron.

6-3 eerste patiënt overleden aan coronavirus COVID-19 en 128 positieve tests.

Een 86-jarige man die opgenomen was in het Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam met COVID-19 (Coronavirus) is vandaag, vrijdag 6 maart, overleden. Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden. De besmettingsbron van deze patiënt is tot nu toe onbekend. Het contact- en bronnenonderzoek van de GGD loopt nog. Dit is de eerste patiënt in Nederland met het Coronavirus die is overleden. Volgens RIVM-woordvoerder Harald Wychgel liggen in het Erasmus Ziekenhuis nog twee ernstig zieken.

46 nieuwe patiënten, in totaal 128 positieve testen

Sinds gisteren zijn 46 nieuwe patiënten bij het RIVM gemeld. Hiermee komt het totaal aantal positief geteste patiënten op 128 waarvan 1 patiënt is overleden. Hiervan zijn 101 patiënten in het buitenland besmet geraakt of zijn contacten van bevestigde patiënten. Van de nieuwe patiënten zijn 5 personen opgenomen in het ziekenhuis. De overige nieuwe patiënten zitten in thuisisolatie.

5-3 44 nieuwe patiënten met coronavirus COVID-19 besmetting

Op 5 maart zijn er 44 nieuwe patiënten bij het RIVM gemeld. Hiermee komt het totaal aantal positieve testen op 82.

4-3 15 nieuwe patiënten met coronavirus COVID-19 besmetting

Op 4 maart zijn er 15 nieuwe patiënten bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gemeld. Hiermee komt het totaal aantal positieve testen op 38. Van de nieuwe patienten zijn vier mensen in het ziekenhuis opgenomen. De andere 11 zijn in thuisisolatie.Eén van deze mensen was op doorreis en woont in het buitenland maar is op een opvanglocatie ondergebracht.

3-3 23:00 u bevestigde besmettingen COVID-19

Er 6 nieuwe patiënten bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gemeld. Zij zijn allemaal in thuisisolatie. Hiermee komt het totaal aantal positieve testen op 23.

Bijna alle personen bij wie het coronavirus is vastgesteld zijn reizigers afkomstig uit Noord-Italië of zijn gezinscontacten van een eerdere patiënt. Van enkele patiënten is de bron van de besmetting nog onbekend. Dit is nog in onderzoek. De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en hebben contactonderzoek opgestart.

Op 3 maart is het aantal patiënten naar beneden bijgesteld van 24 naar 23. Eén eerder positief afgegeven test (gebaseerd op een twijfelachtige testuitslag) wordt na twee herhaalde negatieve testuitslagen achteraf toch als negatief beschouwd. Het gaat om het jongste kind van de patiënt in Diemen.

2-3 14:00 u RIVM meldt acht nieuwe COVID-19 patiënten

Er zijn vandaag er acht nieuwe besmettingen bij gekomen. Dat meldt het RIVM. Er zijn nu achttien bevestigde besmettingen met het coronavirus COVID-19.

Bijna alle personen bij wie het coronavirus is vastgesteld zijn reizigers die in Noord-Italië zijn geweest of contact hebben gehad met een eerdere patiënt. alle betrokken GGD’s sdoen contactonderzoek. Gezinsleden van besmette patiënten moeten veertien dagen thuis in quarantaine blijven. Het RIVM en GGD maken niet meer bekend uit welke woonplaats patiënten komen. Onder de besmette mensen is ook een man uit Houten. En een man uit Oss.

2-3 13:00 u Vrouw uit Helmond besmet (12e besmetting)

Een 45-jarige vrouw uit Helmond is ook besmet met het coronavirus nadat ze met haar gezin op vakantie was geweest in het Italiaanse Lombardije. Na laboratoriumonderzoek stelde het RIVM de besmetting zondagavond vast. Het gezin is zaterdag teruggekomen uit Italië. Er is geen link tussen deze patiënt en de eerder in Nederland gevonden gevallen. De Helmondse patiënte zit in thuisisolatie. Ook gezinsleden blijven de komende veertien dagen thuis. Er volgt tevens een contactonderzoek.

2-3 12:25 u Patient IC Maasstad Ziekenhuis

Een patiënt op de Intensive Care van het Maasstad Ziekenhuis is bij de eerste test op het coronavirus positief is gebleken. De definitieve diagnose door de bevestiging van de tweede test. Deze patiënt verbleef van 22 februari tot en met 29 februari op de IC van het Maasstad Ziekenhuis. De patiënt is zaterdag 29 februari overgebracht naar het Erasmus MC in Rotterdam. Volgens het geldende RIVM-protocol tot en met vrijdag 28 februari was er geen aanleiding om deze patiënt te testen. In het Erasmus MC ligt nog een persoon die besmet is.

2-3 11e besmetting met COVID-19 in Loon op Zand

De broer van het eerste slachtoffer uit Loon op Zand blijkt ook besmet met het coronavirus. De man moet twee weken thuis in quarantaine en is daarbij ook afgezonderd van de rest van zijn gezin. Deze nieuwste besmetting is nog niet officieel bevestigd door het RIVM.

1-3 Weer drie nieuwe patienten bevestigd met een besmetting met het coronavirus COVID-19

Een vrouw uit het Rivas Beatrixziekenhuis in Gorinchem, die nu in isolatie in het Erasmus MC in Rotterdam ligt. Zijn er is er ook één patiënt in Coevorden en één in Tilburg. Bij twee van de drie patiënten is nog niet duidelijk waar en door wie ze de besmetting hebben opgelopen.

1-3 Ziekenhuis in Gorinchem op slot vanwege het coronavirus COVID-19

Beatrixziekenhuis in Gorinchem op slot

Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem is gesloten. Het ziekenhuis neemt geen bezoekers ontvangen en geen nieuwe patiënten. Medewerkers kunnen nog wel in en uit het ziekenhuis. Patienten kunnen wel met onstslag maar dat per geval bekeken. De woordvoerder zegt niet waarom, maar verwijst naar de persconferentie die het RIVM rond 15.30 uur geeft over het coronavirus.

Het crisisteam van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid is bijeen in verband met het virus.

29-2 Patiënt 8 met mogelijke corona besmetting opgenomen in ErasmusMC

In het Erasmus MC is een patiënt opgenomen bij wie een eerste diagnostische test heeft aangetoond dat deze is besmet met COVID-19 / SARS-CoV-2, het nieuwe coronavirus. Een tweede test, die de besmetting moet bevestigen, wordt op dit moment gedaan bij het RIVM. De patiënt wordt daarom beschouwd als verdacht en ligt in isolatie.

29-2 21:47 uur Zevende besmetting COVID-19 in Delft

Op zaterdagavond is een inwoonster van Delft met COVID-19 gediagnosticeerd. Na laboratoriumonderzoek in 2 labs stelde het RIVM vast dat deze vrouw besmet is geraakt met het coronavirus COVID-19. De patiënte heeft geen link heeft met de eerder gediagnosticeerde patiënten. De vrouw uit Delft was vorige week in Lombardije (Italië). Zij is thuis in quarantaine geplaatst. GGD Haaglanden brengt in kaart met wie deze patiënt contact heeft gehad door middel van contactonderzoek.

29-2 16:20 uur Twee familieleden van man uit Loon op Zand testten ook positief op COVID-19

Vanmiddag werd duidelijk dat ook de dochter en echtgenote van de patiënt die in Tilburg verblijft, positief testten op het nieuwe coronavirus. De resultaten van enkele andere contacten waren negatief. Beide nieuwe patiënten verblijven sinds de verdenking op COVID-19 in thuisisolatie. De GGD brengt nu ook in kaart met wie zij contact hebben gehad.

29-2 11:30 uur Twee familieleden van vrouw in Diemen ook besmet

De partner en het jongste kind van de besmette vrouw uit Amsterdam hebben ook het coronavirus opgelopen, meldt het RIVM. Zij zitten in thuis in quarantaine.

28-2 Tweede besmetting met COVID-19 coronavirus

Vannacht is een tweede patiënt met COVID-19 gediagnosticeerd. Met labonderzoek in het AmsterdamUMC werd dit vastgesteld, waarna het resultaat in het laboratorium van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu werd bevestigd. De patiënt heeft geen link met de eerste patiënt. De tweede patiënt, een inwoner van Amsterdam was vorige week in Lombardije (Italië). Zij zit in quarantaine op haar thuisisolatie in Diemen. De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam brengt in kaart met wie deze patiënt contact heeft gehad door middel van contactonderzoek.

27-2 Eerste besmetting met COVID-19 coronavirus in regio Tilburg

Bij een man uit Loon op Zand is het nieuwe coronavirus (COVID-19) gevonden. Dit is middels labonderzoek op donderdagavond vastgesteld. De patiënt, die kort geleden in de regio Lombardije (Italië) is geweest, zit is in isolatie opgenomen in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis locatie Elisabeth. De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst brengt contacten van deze patiënt in kaart door middel van contactonderzoek. De patiënt maakt het goed en zal naar alle waarschijnlijkheid op een later moment naar huis gaan alwaar hij in quarantaine zal gaan.

Wat te doen als je denk het COVID-19 te hebben?

Als je in een van de besmette gebieden bent geweest en je ontwikkelt griepachtige klachten. Symptomen van de ziekte zijn koorts en luchtwegklachten zoals kortademigheid of hoest. Iemand die deze klachten heeft en de afgelopen 2 weken in een gebied is geweest waar COVID-19 wijdverspreid is (zoals China, Zuid-Korea, maar ook in enkele regio’s in Italië), kan worden getest op COVID-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het virus met de naam SARS severe acute respiratory syndrome – CoV coronavirus -2. Die test kan een arts ook aanvragen als voor iemand met deze klachten als hij of zij contact heeft gehad met een patiënt met het nieuwe coronavirus.

Algemene informatie over COVID-19

COVID-19 kan zich verspreiden via druppels. Bijvoorbeeld als iemand hoest of niest in het gezicht van een ander. Om te voorkomen dat de ziekte zich verder in Nederland verspreidt, brengen de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in kaart wie er nauw contact heeft gehad met de besmette patiënt. Deze personen (die contacten worden genoemd) worden gemonitord en moeten twee keer per dag hun temperatuur opnemen en dit melden aan de GGD. Zij moeten ook melding maken van andere klachten die zij hebben. Door deze maatregelen verkleinen we de kans dat de ziekte zich in Nederland kan verspreiden.

Het RIVM blijft alert op nieuwe besmettingen en past hetzelfde protocol toe als deze gevonden worden: isolatie, contactonderzoek en doorlopende monitoring van de patiënt.

Telefoonnummer informatielijn overheid voor het coronavirus

Telefonisch contact opnemen met vragen over het coronavirus Je kunt telefonisch contact opnemen met 0800-1351 (28-02-2020)

Bron: RIVM & Gemeente Tilburg