Maatregelen vanwege coronavirus uitgebreid naar heel Italië

Italië komt met vergaande maatregelen in het hele land om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Mensen worden opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven en niet te reizen binnen het land. Scholen en universiteiten moeten dichtblijven. Ook moeten alle publieke bijeenkomsten worden afgelast. De maatregelen gelden vanaf morgen en duren tenminste tot 3 april, zei Italiaanse premier Giuseppe Conte vanavond.

CONI heeft de Italiaanse regering gevraagd een decreet af te kondigen geen sportwedstrijden in het land meer te houden. De Serie A had al eerder wedstrijdenopgeschort. De overkoepelende olympische Italiaanse organisatie CONI tot 3 april alle sportwedstrijden te annuleren. Dit in verband met de uitbraak van het coronavirus in vooral het noorden.

De maatregelen in Italië gaan morgen 10 maart in. Tot nu golden de maatregelen alleen voor het noorden van het land, dat het zwaarst getroffen is door het coronavirus. Door de lockdown mogen mensen alleen op pad als het strikt noodzakelijk is.