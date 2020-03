Onderzoekers: let op de verschillen tussen vrouwen en mannen!

Vrouwen kunnen andere bijwerkingen ervaren van medicijnen dan mannen. Maar dat wordt in onderzoek vaak niet meegenomen. Deze zondag is het internationale vrouwendag, een mooi moment om stil te staan bij deze belangrijke verschillen.



Opvallend weinig aandacht voor verschillen

In wetenschappelijke onderzoeken wordt nog steeds opvallend weinig aandacht besteed aan de verschillen tussen vrouwen en mannen. In meer dan de helft van de onderzoeken naar medicijnen voor hartfalen, wordt niet bestudeerd of de werking voor beiden hetzelfde is.



Meer bijwerkingen bij vrouwen



De verschillen in bijwerkingen van medicijnen worden al helemaal nauwelijks onderzocht in deze onderzoeken. Het is bekend dat vrouwen meer en andere bijwerkingen kunnen hebben dan mannen. Maar dat wordt vaak dus niet meegenomen.

Daarnaast bestaan de deelnemers aan onderzoek naar medicijnen voor hartfalen maar voor een kwart uit vrouwen. Dit komt niet overeen met het percentage vrouwen in deze patiëntengroep: de helft van de hartfalenpatiënten is namelijk vrouw.

In onderzoek dat de Hartstichting ondersteunt, is aandacht besteden aan de verschillen tussen vrouwen en mannen verplicht.



Andere signaalstoffen

Uit een van deze onderzoeken is nog een belangrijk verschil tussen vrouwen en mannen naar voren gekomen. De hoeveelheid van bepaalde signaalstoffen in ons bloed blijkt te verschillen. Signaalstoffen, zoals eiwitten, kunnen iets zeggen over onze gezondheid of over ziekte.



Eén bepaalde signaalstof hangt bij vrouwen samen met het krijgen van hartziekten. Bij mannen wijst deze signaalstof daar niet op. De diagnose en het inschatten van het risico op hart- en vaatziekten kan dus beter door te kijken naar signaalstoffen die specifiek zijn voor mannen en vrouwen. Dat gebeurt nu nog niet.



Liever niet iedereen dezelfde zorg

Is iemand patiënt, dan kunnen hart- en vaatziekten zich anders ontwikkelen bij vrouwen dan bij mannen. De klachten kunnen daardoor anders zijn. Toch krijgen mannen en vrouwen nog vaak dezelfde zorg. Daarnaast kunnen bepaalde hartaandoeningen vaker voorkomen bij vrouwen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de ziekte van de kleinste bloedvaatjes in het hart. Met de huidige tests zijn deze aandoeningen niet altijd goed op te sporen.



Wat doet de Hartstichting eraan?



Alle onderzoekers die geld krijgen van de Hartstichting, moeten sinds 2015 altijd onderzoeken of er man-vrouw verschillen zijn. Daarnaast zamelt de Hartstichting extra geld in om de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen te verbeteren.

Bron: Hartstichting