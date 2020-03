Saxenburgh Medisch Centrum, gebouwd voor de bevolking

Van 28 mei tot en met 30 mei verhuist het Röpcke-Zweers Ziekenhuis naar het Saxenburgh Medisch Centrum. Wat betekent dit nieuwe ziekenhuis voor inwoners?

Overzichtelijk

“Sommige patiënten vinden de afstanden te lang en raken de weg kwijt in al die gangen in het oude ziekenhuis. Dat begrijpen we. En niet alle patiënten zijn goed ter been. Het Saxenburgh Medisch Centrum is compact en overzichtelijk” zegt bestuursvoorzitter Wouter van der Kam.

Korte loopafstanden

De loopafstanden zijn kort. Om een beeld te geven: in ongeveer 10 passen bent u vanaf de hoofdingang bij de receptie en het laboratorium (prikpost). En vanaf de hoofdingang naar de polikliniek-aanmeldbalies in 30 passen en in 60 bij de apotheek, achter in het atrium (centrale hal).

Op de begane grond is de apotheek, diagnostiek en het acuut centrum(spoedeisende hulp). Op de eerste verdieping zijn de Vrouw & Kind-afdeling, de dagbehandeling en OK-centrum. Op tweede verdieping zijn het oncologiecentrum en de verpleegafdelingen.

Comfort

“Veel bezoekers zijn verrast over de ruimte, het licht en het atrium” aldus Van der Kam. Het Saxenburgh Medisch Centrum heeft nieuwe technologie en apparatuur, zoals de mammograaf, CT-scanner en MRI. Nieuwe werkwijzen zijn erop gericht om patiënten zo efficiënt en effectief mogelijk goede zorg te leveren met zoveel mogelijk comfort. Het ziekenhuis is een healing environment, een helende omgeving met warme kleuren, veel licht en uitzicht, dat bijdraagt aan het herstel van patiënten.

Persoonsgericht

“Patiënten geven aan dat ze zich bij ons geen nummer voelen en dat we daarin écht het verschil maken ten opzichte van andere ziekenhuizen waar ze zijn geweest. We verhuizen met dezelfde medewerkers naar het nieuwe ziekenhuis, dus de warme sfeer en persoonsgerichte benadering behouden we. Patiënten zien dus vertrouwde gezichten, niet alles is nieuw.”

Goede kwaliteit zorg

Van gebouw tot en met inrichting, alles is gericht op goede kwaliteit van zorg en comfort voor patiënten, zoals de Vrouw & Kind-afdeling. Dat is optimale zorg voor moeder én kind waarbij moeder en kind samen op dezelfde kamer kunnen blijven. Dat is biologisch goed voor de ontwikkeling van het kindje en comfortabel voor moeder en kind. Vader kan ook blijven. “Dit is gezinsgerichte zorg” legt Van der Kam uit.

Kortere wachttijden

Op de acute as op de begane grond zijn de Spoedeisende Hulp (SEH), de Huisartsenpost (HAP) en de ICCU (Intensive Cardiac Care Unit) bij elkaar gevestigd. Er wordt snel geschakeld tussen SEH, HAP en ICCU. Daardoor weten patiënten binnen 3 uur of ze weer naar huis mogen, nader onderzocht moeten worden of naar de ICCU gaan. “Wellicht mede door de acute as en verloskunde is de bevolking in de wijde omtrek op ons gericht, het aantal unieke patiënten stijgt. Onze wachttijden zijn over het algemeen korter dan van omliggende ziekenhuizen. Natuurlijk zien we liever dat mensen gezond blijven, daarvoor zetten we ons actief in en werken we samen met andere organisaties. Maar als het nodig is, verwelkomen we hen van harte. We zorgen graag goed voor onze bevolking.”

Bron: Saxenburghgroep