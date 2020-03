10-3 Opnieuw 1 patiënt overleden, 61 nieuwe patiënten, in totaal 382 positief geteste personen

Sinds gisteren zijn er 61 nieuwe patiënten bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gemeld. Hiermee komt het totaal aantal positieve testen op 382.

Van de 382 zijn er 161 besmet geraakt in het buitenland. Voor 156 gevallen is de bron onbekend of is onderzoek nog gaande. Ruim de helft daarvan woont in Noord-Brabant. De meeste mensen die positief zijn getest, wonen in de provincie Noord-Brabant: 157 personen. In de provincie Utrecht wonen 55 gemelde gevallen. Maandag is een patiënt overleden, een 78-jarige met een kwetsbare gezondheid. In totaal zijn nu 4 personen met het coronavirus overleden.

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

Was je handen regelmatig

Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

Gebruik papieren zakdoekjes

Geen handen schudden

Zorg dat je zo weinig mogelijk je mond, neus en ogen

Ga verstandig om met wasgoed van besmette personen of mogelijke besmetting

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Symptomen nieuw coronavirus

Mensen met het nieuwe coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. Denk aan hoesten of kortademigheid. Dit nieuwe coronavirus wijkt af van de bekende coronavirussen die bij mensen voorkomen.

Besmettelijkheid

De ziekte is van mens op mens overdraagbaar. Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat één ziek persoon gemiddeld 2 andere personen kan besmetten. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij het virus verspreidt.

Voorbereiding

Nederlandse infectieziekteartsen worden door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu geïnformeerd over de laatste stand van zaken en de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus. Verder testen laboratoria in heel Nederland patiënten waarbij het vermoeden bestaat dat zij het virus zouden kunnen hebben. Deze test kan alleen door de GGD of een ziekenhuis worden aangevraagd. Alle GGD’en en ziekenhuizen zijn op de hoogte van de protocollen hoe je met een patiënt moet omgaan en welke maatregelen genomen moeten worden.

Reizigers

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een negatief reisadvies afgegeven voor de provincie Hubei (de provincie waarin Wuhan ligt) in China, en voor delen van Noord-Italië. Ook voor de rest van China en Italië is het reisadvies aangepast. Kijk hier voor alle actuele reisadviezen.

Contact met je huisarts

Heb je koorts (meer dan 38? Celcius) en luchtwegklachten (zoals hoesten of kortademigheid) en heb je contact gehad met een patiënt met het coronavirus of ben je de afgelopen 14 dagen in een van de volgende gebieden geweest:

China (inclusief: Macau en Hongkong)

Iran

Singapore

Zuid-Korea

De Noord-Italiaanse provincies: Lombardije, Veneto, Emiglia Romagna, Piëmonte, Aosta-vallei, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië en Ligurië

Neem dan telefonisch contact op met je huisarts.

Ben je in een van deze gebieden geweest en heb je alleen verkoudheidsklachten of verhoging, blijf dan thuis en zorg dat je zo min mogelijk contact met anderen hebt. Dit kunnen namelijk de eerste klachten zijn van COVID-19, maar het kan ook een verkoudheid zijn. Het is niet nodig om de huisarts te bellen. Worden de klachten erger en krijg je koorts en luchtwegklachten (hoesten en benauwd), bel dan de huisarts.

Bron: RIVM