Nationale maatregelen naar aanleiding van het crisisoverleg kabinet over coronavirus COVID-19

Nationale maatregelen i.v.m. coronavirus COVID-19

Premier Rutte, minister Bruins en dhr. van Dissel lichten de additionele maatregelen toe. De maatregelen gelden tot en met 31 maart

Nederlanders met een verkoudheid, die hoesten of koorts hebben moeten hun sociale contacten zo veel mogelijk te vermijden. Werk bijvoorbeeld thuis, ga niet op bezoek bij anderen of naar plekken waar veel mensen samenkomen.

Mocht je klachten hebben en toch het huis willen verlaten, probeer dan zo veel mogelijk afstand te houden tot anderen. Hiermee verklein je de kans om onopgemerkt het virus te verspreiden.

Beperk je sociale contacten

Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden afgelast. Geldt ook voor musea en sportbijeenkomst

Mensen in heel Nederland worden gevraagd thuis te werken, indien mogelijk.

Beperk bezoek aan ouderen en kwetsbare personen

De regering adviseert inwoners van bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Dit betekent: blijf thuis. Om de mogelijke verspreiding in deze provincie in kaart te brengen, start het RIVM morgen een steekproef naar COVID-19.

Bel uw huisarts alleen als uw klachten verergeren.

Zorgpersoneel: reis niet naar het buitenland en blijf pas thuis als je ook koorts heb EN griepachtige verschijnselen en overleg absentie met de werkgever

Vermijd samenkomsten met meer dan 100 personen. Gebruik van het Openbaar Vervoer is daarmee een risicofactor

Sport en evenementen

Drie weekenden geen sportevenementen met meer dan 100 mensen. Betaald voetbal en andere grote evenementen worden afgelast.

Maatregelen voor het onderwijs

Voor HBO en universiteiten geldt dat grootschalige hoorcolleges alleen online worden aangeboden. MBO en andere scholen worden niet gesloten want deze zijn kleinschalig. Het sluiten van scholen hebben een negatief op volwassenen die belangrijk zijn in de bestrijding van deze gezondheidscrisis. En jongeren worden niet erg ziek door COVID-19.

Premier Rutte ziet nog geen reden om scholen te sluiten. Onder jongeren zijn er tot nu toe weinig besmettingen en de ziekte verloopt bij hen mild. Het sluiten na scholen zal leiden tot maatschappelijk ontwrichting bij het sluiten van scholen. Zorgpersoneel, politiepersoneel, defensiepersoneel moeten kunnen blijven werken om deze gezondheidscrisis te beteugelen. Jongeren/scholieren moeten het bezoek aan ouderen beperken.

Toelichting van de heer van Dissel van het RIVM

De druk op de zorg in Nederland en de intensive cares lopen op. GGD’s in regio’s komen ook onder druk en kunnen onvoldoende de aanbod verwerken. De verspreiding van het COVID-19-virus is mogelijk verder dan we op basis van eerdere gevallen kunnen aannemen en daarom hebben we met het crisisteam besloten dat de situatie mogelijk aan het kantelen is in Nederland. We moeten ook meer besmettingen vanuit de buurlanden worden verwachten. WHO heeft COVID-19 inmiddels de status pandemie gegeven en ook daarom neemt de Nederlandse Overheid aanvullende maatregelen.

In Erasmus MC worden alle coronavirussen onderzocht en brengt de virussen in kaart op basis van typisch kenmerken. In clusters in Noord-Brabant zien we telkens andere typen van het COVID-19 terug en dus van zijn er verschillende bronnen. Steeds vaker is de relatie tot de bron niet duidelijk. De situatie in Brabant kantelt en krijgen we te maken met een mitigatie-fase. Volgens het RIVM hebben we geen grip meer op het virus en de fase van onderdrukking door thuisqarantaine wordt in Noord-Brabant meer de mitigatie-fase gehanteerd.