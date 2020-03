‘Stop. Just Stop. And Learn how to Do Absolutely Nothing’ – NY Times

Olga Mecking is dé journalist die het Nederlandse fenomeen niksen viral liet gaan met haar artikel voor The New York Times. ‘Stop. Just Stop. And Learn how to Do Absolutely Nothing’ werd meer dan 200.000 keer gedeeld. In een wereld die verwacht dat we constant output leveren, is niksen – de kunst van het nietsdoen – moeilijker dan het klinkt.





Niksen kan altijd én overal

Niks hier maar op: Heb je het druk en ben je gestrest? Wanneer heb je voor het laatst even niets gedaan (nee, geen tv-kijken of een boek lezen)? We doen bijna altijd wel iets. Niksen is geen luxe maar een noodzaak. Het geeft je namelijk tools om beter met je dagelijkse uitdagingen om te gaan. Ook levert het je meer geluk, creativiteit en productiviteit op! Met humor, inzicht, grondig onderzoek en onderbouwing van experts laat Mecking zien dat nu even niets heel veel oplevert.



Internationaal werd het ‘niksen’ al geroemd door vele toonaangevende media:

‘Olga Mecking zette het Nederlandse fenomeen niksen op de internationale kaart.’ – de Volkskrant

‘Niksen. Deze Nederlandse way of life is zo simpel als, eh, niets doen.’ – Time Magazine

‘Niksen is perfect voor mensen die meditatie frustrerend vinden.’ – NBC News

‘Tijd maken voor non-productiviteit maakt je gelukkiger en gezonder.’ – The Times



Niksen is reeds verkocht aan de volgende 14 landen:

Noord-Amerika, Duitsland, Italië, Spanje, Rusland, Frankrijk, Roemenië, Het Verenigd Koninkrijk, Hongarije, Brazilië, Taiwan, Polen, Turkije en Indonesië.

Niksen | De Dutch Art of Luieren | Olga Mecking | 9789021575605 | 240 pagina's | € 20,00 | Paperback | ISBN e-book 9789021575612 | € 9,99 | Verschijnt 24 maart 2020

Niksen verschijnt tegelijkertijd in het Nederlands en Engels In totaal verschijnen er zes productuitvoeringen van Niksen

Op dinsdag 24 maart verschijnt naast de Nederlandse editie van Niksen ook de Engelstalige editie voor de Nederlandse en Vlaamse markt.

Ook wordt Niksen uitgegeven als Dwarsligger (NL en ENG), e-book (NL) en als audioboek (NL).



Niksen internationaal



Niksen is reeds aan 14 landen verkocht. In Frankrijk verschijnt Niksen in mei 2020, in de UK in het najaar 2020 en in de US in het voorjaar 2021. De verschijningsdata van de overige landen volgen nog.



Niksen (Engelstalig)

| Embracing the Dutch Art of Doing Nothing | Olga Mecking | 9789021575629 | 224 pagina’s |

€ 20,00 | Paperback | Verschijnt 24 maart 2020

Olga Mecking is journalist en auteur. Ze schrijft onder andere voor The New York Times, The Guardian, the BBC and The Atlantic. Haar artikel over niksen voor The New York Times ging viral en veroorzaakte een internationale mediahype.

