WHO: Coronavirus is nu pandemie

In een persconferentie heeft de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, verklaard dat de coronavirus-uitbraak nu een pandemie is. Bekijk hier de livestream: https://www.pscp.tv/WHO/1djxXQkqApVKZ?t=29m21s

Statement WHO – Tedros Adhanom Ghebreyesus

“De komende dagen en weken verwachten we dat het aantal gevallen van COVID-19, het aantal sterfgevallen en het aantal getroffen landen nog hoger zal worden. WHO beoordeelt deze uitbraak dag en nacht en we maken ons grote zorgen door de alarmerende niveaus van verspreiding en en de ernst van de ziekte, en door de alarmerende niveaus van passiviteit. We hebben daarom de inschatting gemaakt dat COVID-19 kan worden gekarakteriseerd als een pandemie”– Tedros Adhanom Ghebreyesus

Pandemie-tweet

World Health Organization (WHO) @WHO “Describing the situation as a pandemic does not change WHO’s assessment of the threat posed by this #coronavirus. It doesn’t change what WHO is doing, and it doesn’t change what countries should do”-@DrTedros #COVID19 15 minuten geleden