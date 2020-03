Kwetsbare mensen zijn de dupe

Houd je aan maatregelen om verspreiding coronavirus te voorkomen



Harteraad roept iedereen op zich aan de maatregelen van het RIVM te houden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Nederland kent vele mensen met een chronische aandoening die extra kwetsbaar zijn voor het coronavirus: zo zijn er in Nederland 1,5 miljoen mensen met een hart- en vaataandoening. Victor Umans bestuurslid en medisch specialist “Ook mensen die gezond van lijf en leden zijn, zouden de maatregelen van het RIVM moeten opvolgen, juist om kwetsbare mensen te beschermen.”



Veel patiënten en naasten nemen contact op met Harteraad, omdat ze niet weten waar ze verstandig aan doen nu het virus zich steeds verder verspreidt. Harteraad hoort van haar achterban dat mensen niet meer de deur uit durven. Ook ouders die kinderen hebben met een hartaandoening maken zich zorgen. En naasten willen weten hoe ze de kans kunnen verkleinen dat ze iemand met een kwetsbare gezondheid besmetten.





Dick Advocaat geeft verkeerd signaal af



Afgelopen zondag schudde Feyenoordtrainer Dick Advocaat na de thuisoverwinning op Willem II talloze handen. Op de vraag of hij niet bang is voor het coronavirus, antwoord Advocaat: “Nee, ik ben sterk”. Hiermee geeft Advocaat een verkeerd signaal af; juist van bekende Nederlanders mag je verwachten dat zij het goede voorbeeld geven. Een goede gezondheid betekent nog steeds dat je het virus kan overdragen op kwetsbare doelgroepen.





Over Harteraad

Harteraad is hét expertisecentrum voor het leven met hart- en vaataandoeningen. Wij helpen mensen met een hart- of vaataandoening en hun naasten met praktische, sociale en emotionele steun. Samen met vrijwilligers, vaak ook ervaringsdeskundigen, in heel Nederland biedt Harteraad een veilige plek voor het uitwisselen van kennis, ontmoetingen en ervaringsverhalen. Zodat je je leven weer zo optimaal mogelijk kan leven, ondanks je aandoening.



Harteraad komt ook op voor de belangen van meer dan 1,5 miljoen mensen met een hart- en vaataandoening. Door de kennis en ervaringen van deze mensen weet Harteraad wat er speelt en nodig is. En vertegenwoordigt hen bij de overheid, wetenschappelijk onderzoek, verzekeraars en zorgprofessionals.



Bron: Harteraad