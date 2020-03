Nederlanders hebben niet altijd juiste kennis om hersenen gezond te houden

Online HersenCoach gaat Nederlanders helpen om de hersenen in goede conditie te houden

Nederlanders hebben niet altijd de juiste kennis over de werking van de hersenen en het gezond houden hiervan. Zo denkt 56 procent onterecht dat we slechts tien procent van onze hersenen gebruiken, weet bijna de helft van de Nederlanders niet hoe belangrijk slaap is voor het brein en denkt bijna 60 procent dat je op oudere leeftijd het geheugen niet meer kunt verbeteren.

Dit blijkt uit onderzoek van de Hersenstichting, uitgevoerd door DirectResearch, onder 1.000 Nederlanders. Om kennis bij te brengen en gezond gedrag te stimuleren, lanceert de Hersenstichting in de Brain Awareness Week (16 tot en met 22 maart) de online HersenCoach.

Bijna vier miljoen Nederlanders

“Op het moment hebben al bijna vier miljoen Nederlanders een hersenaandoening en als we niets doen, worden dit er alleen maar meer”, zegt Koko Beers, woordvoerder bij de Hersenstichting. “Gelukkig kun we zelf veel doen om de hersenen zo gezond mogelijk te houden. Er is online veel informatie te vinden over het gezond houden van de hersenen, maar soms is het moeilijk om feiten van fabels te onderscheiden.

Om de kennis over hersengezondheid te verbeteren en gezond gedrag te stimuleren, lanceert de Hersenstichting in de Brain Awareness Week (16 tot en met 22 maart) de online HersenCoach. Deelnemers hiervan ontvangen gedurende zeven weken wetenschappelijk onderbouwde tips en activiteiten om te werken aan gezonde hersenen.”

Kennis over de hersenen

Uit het onderzoek blijkt dat 46 procent van de Nederlanders niet weet dat je hersenen tijdens het slapen schoongespoeld worden. Daarnaast denkt bijna 60 procent dat de werking van de hersenen op later leeftijd alleen maar slechter wordt, terwijl je door de juiste oefening het geheugenproblemen kunt uitstellen. “Dat men niet altijd precies weet hoe dit moet, komt ook naar voren uit de cijfers”, zegt Beers. Zo denkt 93 procent van de ondervraagden dat het geheugen verbetert door elke dag te puzzelen, terwijl dit iets genuanceerder ligt. Beers: “Puzzelen kan er zeker voor zorgen dat het geheugen verbetert, maar dan moet men wel elke keer een moeilijkere puzzel maken en afwisselen in verschillende soorten puzzels. Hersenen houden namelijk van moeilijk.”

“Het is dan ook belangrijk om mentale uitdagingen in je leven in te bouwen om je hersenen zo gezond mogelijk te houden. Probeer altijd nieuwe activiteiten op je werk en in het dagelijks leven te vinden. Daarmee vertraag je, op latere leeftijd, de eerste symptomen van geheugenverlies.” Dit soort tips en vele andere worden in de online HersenCoach uitvoerig besproken en uitgelegd door hersenexperts.

De online HersenCoach

De online HersenCoach is een cursus waarbij de deelnemers gedurende zeven weken mails ontvangen met informatie en praktische tips van experts met betrekking tot hersengezondheid. Elke mail behandelt een andere leefstijlfactor, met een wetenschappelijk onderbouwde uitleg over hoe de hersenen werken en wat de invloed van bijvoorbeeld slaap, beweging en voeding is op het brein. Met concrete tips en tricks en coaching van experts kunnen de deelnemers met kleine leefstijlaanpassingen hun hersengezondheid verbeteren.

Experts die onder andere meedoen, zijn neuropsycholoog Erik Scherder, slaapexpert Eus van Someren, Psychiater Christiaan Vinkers en neuropsycholoog Martin van Boxtel. Deelnemers kunnen zich via de webiste van de Hersenstichting aanmelden.

Over de Hersenstichting

1 op de 4 mensen heeft een hersenaandoening. Hersenaandoeningen zijn helaas hard op weg de grootste ziekte van Nederland te worden. Dit moet stoppen. Want een hersenaandoening zet je leven op z’n kop. En vroeg of laat raakt het ons allemaal. Daarom zet de Hersenstichting alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen. Nu en in de toekomst. We zetten niet in op één aandoening, maar investeren breed in baanbrekende oplossingen die hersenaandoeningen helpen voorkomen, afremmen, of genezen. Om dit te bereiken laten we onderzoek doen, geven we voorlichting en zetten we ons in voor betere patiëntenzorg. Meer informatie: www.hersenstichting.nl.

Bron: Hersenstichting