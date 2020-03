Vanaf morgen alle scholen dicht vanaf 18:00 uur vandaag moeten alle horeca en clubs en fitnesscentra sluiten

Scholen, kinderdagverblijven, horeca en sportclubs vanaf morgen gaan dicht waarschijnlijk tot en met 6 april! De scholen vangt wel kinderen op van ouders met kinderen die werken in vitale beroepen zoals zorg en politie.

Er komt extra prioriteit voor kinderen in eindexamengroepen

Oproep aan lokale autoriteiten, de overheid vraagt extra aandacht en assistentie bij de te nemen maatregelen. Het sluiten van schoolgebouwen heeft veel impact. Maar, mede gelet op het feit de toename van het besmettingen en de toenemende maatschappelijke druk. Er kwamen steeds meer onderwijzers ziek thuis te zitten en daarmee kwam de haalbaarheid van normaal onderwijs in gedrang

Alle bestaande maatregelen blijven maar worden uitgebreid:

Alle eet- en drinkgelegenheid, sportclubs, fitnessclub, seksclubs sluiten vandaag om 18:00 uur hun deuren tot en met 6 april. Het is nog niet duidelijk of dit ook geldt voor afhaalgelegenheden. Deze regeling wordt snel uitgewerkt. De reden van deze sluiting is dat de sociale contacten verder beperkt dienen te worden.

Nederland gaat (nog) niet op slot, maar wordt van dag tot dag opnieuw bekeken.

Kortom: We moeten allemaal een bijdrage leveren om de verspreiding van het virus te beperken.

In Brabant wordt er onderzoek gedaan naar besmettingen bij jongeren. Er blijken aanwijzingen te zijn dat het coronavirus toch grip heeft op jongeren. Nederlandse artsen zijn ook geïnformeerd over patiënten uit het Italiaanse Lombardije, die gegevens bevestigen dat er ook jonge en relatief gezonde mensen getroffen worden door het coronavirus. De eerste patiënt in die Italiaanse regio die werd beademd lag achttien dagen aan de ventilatie, terwijl hij relatief gezond was. ,,Het betrof een 38-jarige, verder goed gezonde man, die hiervoor marathons liep.’’

Maandag 16 maart om 19.00 uur spreekt minister-president Rutte op televisie het land toe over het coronavirus. De minister-president zal ingaan op de moeilijke situatie waarin wij ons bevinden, op de noodzaak van de maatregelen die zijn getroffen en op de mogelijke verdere ontwikkelingen in de komende weken en maanden. De TV-toespraak wordt uitgezonden door NPO en RTL.

Op deze website wordt na de persconferentie de nieuwe informatie gepubliceerd.