Den Haag lanceert ‘Thuis door corona, Bel je opa en oma!’ actie

De gemeente Den Haag lanceert maandag 16 maart de ‘Thuis door corona, Bel je opa en oma!’ actie. Daarin roept wethouder Kavita Parbhudayal (Zorg, Jeugd en Volksgezondheid) iedereen op aandacht te hebben voor (alleenstaande) ouderen die door het coronavirus thuis zitten en van sociale contacten zijn verstoken. De (mobiele) telefoon is in deze actiecampagne, die op sociale media wordt gevoerd, het belangrijkste actiemiddel.

Isolement

“De nieuwe maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus in Nederland hebben effect als iedereen zich eraan houdt. Onderdeel van de maatregelen is dat kwetsbare mensen – vooral ouderen en mensen met verminderde weerstand – gezelschappen moeten mijden en geen gebruik moeten maken van het openbaar vervoer. In het algemeen, zo stelt de rijksoverheid, wordt iedereen verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken. Dit betekent dat vooral ouderen een extra risico lopen in een isolement terecht te komen. Daarom roep ik iedereen op: bedenk wie gebaat is bij een telefoontje en begin met je eigen opa en oma!”, aldus wethouder Kavita Parbhudayal.

Iedereen is nodig

De ‘Thuis door corona, Bel je opa en oma!’ actie richt zich niet alleen op opa’s en oma’s en hun kleinkinderen. “Ook op de alleenstaande buurvrouw of vriend, of ieder ander van wie je denkt: die zou zich in deze periode wel eens eenzaam kunnen voelen”, zegt Kavita Parbhudayal. “Eenzaamheid kunnen wij als gemeente niet alleen oplossen. Daar hebben we iedereen in de stad bij nodig. Als we met elkaar samenwerken, is de kans van slagen veel groter. En daar wordt iedereen beter van. En, echt, een doodgewoon praatje kan al wonderen doen. Met een klein gebaar kun je een leven veranderen. Daarom zeg ik: pak die telefoon en bel!”

Ruim 50% van de volwassenen (van 19 jaar of ouder) in Den Haag voelt zich eenzaam. Dat gaat om circa 200.000 mensen. “Dat is onacceptabel. Iedereen moet in Den Haag mee kunnen doen, daar sta ik voor als wethouder”. Vorig jaar is Kavita Parbhudayal de strijd aangegaan tegen eenzaamheid en lanceerde zij het actieplan ’Met z’n allen niet alleen’.

Nieuwe vriendschappen

“We hebben al veel bereikt. De stadsbrede initiatieven Open Je Hart en Vraag Elkaar zijn enorm gegroeid in aantallen. Zo zijn er veel nieuwe vriendschappen ontstaan. Ook zijn er inmiddels 80 Lief en Leedstraatjes. Laten we ons daarom niet kisten door het coronavirus! Pak de telefoon!”

[Wethouder Kavita Parbhudayal met de EHBE-toolkit: Eerste Hulp bij Eenzaamheid, die zij recent lanceerde in de Haagse apotheek Pillen & Praten; foto: Henriëtte Guest]

Bron: Gemeente Den Haag