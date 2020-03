Elsevier geeft volledige toegang tot COVID-19 Informatiecentrum om strijd tegen coronavirus te versnellen

Vanaf vandaag stelt Elsevier, het informatie- en data-analysebedrijf voor wetenschap en gezondheidszorg, al het onderzoek en datacontent op haar COVID-19 Information Center beschikbaar aan door overheid gefinancierde databases wereldwijd, zoals de WHO COVID-database, zolang de noodsituatie op het gebied van volksgezondheid voortduurt. Deze extra toegang stelt onderzoekers in staat om kunstmatige intelligentie te gebruiken om de snel groeiende hoeveelheid literatuur bij te houden en trends te identificeren naarmate landen over de hele wereld deze wereldwijde gezondheidscrisis aanpakken.

In januari richtte Elsevier het COVID-19 Information Center op met gratis informatie in het Engels en Mandarijn over het nieuwe coronavirus. Het Informatiecentrum wordt dagelijks bijgewerkt met de laatste onderzoeksinformatie over het virus en de ziekte en bevat links naar meer dan 19.500 gratis beschikbare artikelen op ScienceDirect, Elsevier’s platform van peer-reviewed wetenschappelijke literatuur. Sinds de lancering is het informatiecentrum bezocht door meer dan een kwart miljoen wetenschappers, onderzoekers, clinici en anderen.

Het COVID-19 Information Center wordt gehost op Elsevier Connect, de openbare nieuws- en informatiewebsite van het bedrijf. Het is samengesteld door Elsevier-clinici en andere experts en brengt inhoud uit medische tijdschriften, studieboeken en klinische informatieoplossingen van het bedrijf samen, evenals bronnen van andere informatieverstrekkers en grote gezondheids- en overheidsorganisaties. Er is ook informatie beschikbaar die doorgaans wordt gebruikt door praktiserende verpleegkundigen en artsen, plus bronnen die speciaal zijn ontworpen voor patiënten en hun familie.

Datamining

Om de vindbaarheid en bruikbaarheid van deze belangrijke hoeveelheid kennis te verbeteren, heeft Elsevier al het onderzoek en gegevens over het COVID-19 Info Center beschikbaar gesteld, evenals kopieën die zijn verstrekt aan door de overheid gefinancierde databases, in een formaat met rechten voor full text en datamining, hergebruik en analyse, zolang de noodsituatie op het gebied van volksgezondheid voortduurt.

Bron: Elsevier