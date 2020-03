IVM Coronanieuws en medicatie bij coronavirus COVID-19

Effectiviteit en onderzoek van chloroquine, remdesivir en lopinavir/ritonavir en de behandeling van COVID-19

Nieuws van het IVM met betrekking tot medicatie en het coronavirus en aandacht voor opvallende zaken rondom geneesmiddelen en de ontwikkeling van een vaccin.

Er bestaan nog geen geregistreerde medicijnen voor de behandeling van COVID-19 , omdat er nog geen behandelresultaten van therapeutisch onderzoek zijn gepubliceerd. Een therapieadvies voor COVID-19 kan (nog) niet goed wetenschappelijk onderbouwd worden. Op basis van de gegevens die er op dit moment wel zijn, worden medicamenteuze behandelopties besproken voor patiënten die opgenomen zijn met COVID-19 vanwege ernstige symptomen van ziekte.

Chloroquine en remdesivir

Er zijn in vitro data bekend dat chloroquine en remdesivir bij SARS-CoV-2, de verwekker van COVID-19 , antivirale activiteit tonen. Gebruik van deze middelen in de mens wordt op dit moment onderzocht. Chloroquine toont in vitro activiteit ook tegen SARS-CoV (type 1), maar is niet klinisch onderzocht bij deze infectie. Remdesivir is een experimenteel, intraveneus, antiviraal middel, dat nog niet geregistreerd is, zodat effectiviteit en veiligheid onbekend zijn. In vitro activiteit tegen de andere beta-coronavirussen, SARS-CoV (type 1) en MERS-CoV , is aangetoond. In een muismodel is het actief tegen MERS-CoV , maar dat is voor chloroquine niet onderzocht. Bij MERS-CoV in muizen toonde remdesivir betere uitkomsten dan lopinavir/ritonavir of interferon. Remdesivir is niet onderzocht in diermodellen bij SARS-CoV (type 1).

Bij SARS-CoV (type 1) is lopinavir/ritonavir 2 dd 400/100 mg gedurende 10-14 dagen in combinatie met ribavirine en interferon gebruikt, waarbij in vergelijking met historische controles minder ARDS of dood werd aangetoond, met name als er bij diagnose al mee gestart werd. Bij MERS-CoV wordt het klinische effect van lopinavir/ritonavir nog onderzocht en is nog onbekend.

Informed consent chloroquine en lopinavir/ritonavir

Omdat voor al deze drie middelen nog geen bewezen therapeutisch effect bij COVID-19 is vastgesteld, kan geen gericht medicamenteus therapieadvies gegevens worden totdat de klinische data beschikbaar komen. Toediening van off-label middelen en/of experimentele therapie vereist informed consent van de patiënt. Chloroquine en lopinavir/ritonavir zijn beschikbaar en het bijwerkingenpatroon is bekend en te anticiperen. Het starten met een van deze middelen bij bewezen SARS-CoV-2-infectie bij patiënten met ernstige symptomen kan worden overwogen naast optimale ‘supportive care’.

De Duitse toezichthouder voor geneesmiddelen BfArM heeft toegestaan dat het Ebola-middel Remdesivir op coronapatiënten wordt uitgetest. Binnen twee studies kan nu worden gekeken of dit middel effect heeft bij patiënten met Covid-19. Lees meer bij Tagesschau

Bron: IVM & RIVM