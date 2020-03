COVID-19 voorkomen is beter….

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt zeker voor het coronavirus COVID-19. Inmiddels is heeft de ziekte zich wereldwijd verspreid. Nooit eerder is een pandemie gezien die werd veroorzaakt door een coronavirus. Dit is de eerste pandemie die wordt veroorzaakt door een coronavirus. Iedereen kan helpen de massale infectie van corona te bestrijden en het is heel eenvoudig.

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt zeker voor het coronavirus COVID-19. Inmiddels is heeft de ziekte zich wereldwijd verspreid. Nooit eerder is een pandemie gezien die werd veroorzaakt door een coronavirus. Dit is de eerste pandemie die wordt veroorzaakt door een coronavirus. Iedereen kan helpen de massale infectie van corona te bestrijden en het is heel eenvoudig.

Veel mensen zijn bezorgd over zowel de alarmerende niveaus van verspreiding en ernst van de ziekte. Iedereen kan, met goede hygiënemaatregelen een steentje bijdragen! Zeker nu het COVID-19 virus een pandemie is!

Wat is het coronavirus?

Coronavirussen (CoV) behoort tot een grotere familie van virussen die ziekten veroorzaken, van een milde verkoudheid tot ernstigere ziekten zoals het MERS-CoV en het ernstig acuut ademhalingssyndroom (SARS-CoV). Een nieuw coronavirus (COVID-19) is een nieuwe stam die niet eerder bij mensen is geïdentificeerd. Verschillende bekende coronavirussen circuleren bij dieren die de mens nog niet hebben geïnfecteerd.

Wat zijn de symptomen van alle coronavirussen?

Veel voorkomende tekenen van infectie met COVID-19 zijn onder meer ademhalingssymptomen, koorts, hoesten, kortademigheid en ademhalingsmoeilijkheden. In ernstigere gevallen kan infectie longontsteking, ernstig acuut ademhalingssyndroom, nierfalen en zelfs de dood veroorzaken. De symptomen van de infectie openbaren zich 5 – 14 dagen na besmetting.

Is het coronavirus gevaarlijker geworden dat het nu een pandemie wordt genoemd?

Nee! Alhoewel je het woord pandemie niet lichtzinnig of onzorgvuldig moeten gebruiken. Verandert het niets aan de dreiging van het virus zelf. Het beschrijven van de situatie als pandemie wordt beoordeeld door de WHO en het zegt vooral iets over de besmettelijkheid en de mogelijke ontwrichting van maatschappijen. Het verandert niet wat de WHO doet, en het verandert niet wat landen moeten doen.

En welke maatregelen kan jezelf nemen?

Infectiepreventie is het belangrijkste wapen tegen corona. Er zijn verschillende bedrijven die zich hebben gespecialiseerd. Abena Healthcare heeft op haar site goede tips voor infectiepreventie. Infectiepreventiemaatregelen, zoals onder andere het regelmatig wassen van de handen, hoesten en niezen in je elleboogholte, het goed koken van vlees en eieren. Vermijd nauw contact met iedereen die symptomen van luchtwegaandoeningen vertoont, zoals hoesten en niezen.

Samen moeten we het coronavirus bestrijden!

