Verschillende Limburgse ziekenhuizen gesloten voor bezoek

Het Laurentiusziekenhuis in Roermond is vanaf dinsdagochtend gesloten voor bezoekers in verband met de corona-pandemie. Het Sint-Jans Gasthuis in Weert en de VieCurie-ziekenhuizen in Venlo en Venray sloten maandag al hun deuren voor familiebezoek.

Vorige week sloten de ziekenhuizen van Zuyderland in Geleen en Heerlen ook al voor publiek.

Maandag besliste de zorgkoepel Proteion ook al om de deuren van haar zorgcentra in Noord- en Midden-Limburg te sluiten.

De ziekenhuizen en zorgcentra blijven waarschijnlijk dicht tot het virus onder controle is. Tot die tijd kunnen de meeste patiënten geen bezoek meer ontvangen. Voor sommige patiënten wordt een uitzondering gemaakt, maar dat kan per ziekenhuis verschillen.

Hou als patiënt en bezoeker ook rekening met de volgende zaken:

Poliklinieken beoordelen momenteel kritisch welke patiënten echt naar het ziekenhuis moeten komen en of er alternatieven, zoals een telefonisch consult, geboden kunnen worden. Dit wordt per patiënt door de behandelaar beoordeeld. Polikliniekmedewerkers nemen contact op als er veranderingen zijn in uw poli-afspraak. Als u niets hoort, dan wordt u gewoon op de poli verwacht. U hoeft zelf niet te bellen.

Ontzie ziekenhuizen en ben zo vriendelijk om met niet meer dan één persoon op bezoek te gaan bij een opgenomen patiënt.

Sommige ziekenhuizen bouwen een tent op de parkeerplaats nabij de Huisartsenpost (HAP) en de Spoedeisende Hulp (SEH) om patiënten die besmet zijn met het coronavirus COVID-19 gescheiden te kunnen houden van andere patiënten die (nog) niet besmet zijn en of kwetsbaar zijn.

Het enige Limburgse ziekenhuis waar ziekenbezoek nog is toegestaan, is het MUMC in Maastricht.