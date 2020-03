Bruins zet deur open voor voormalig verpleegkundigen en artsen en schort herregistratie-verplichting op

Voormalige verpleegkundigen en artsen van wie de registratie in het BIG-register is verlopen na 1 januari 2018, mogen bij uitzondering weer aan de slag in de zorg, zonder dat zij zich opnieuw in het register inschrijven. Dit heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) besloten. De inzet van extra personeel in de zorg is hard nodig om de corona-uitbraak zo goed mogelijk te kunnen bestrijden. De maatregel is met onmiddellijke ingang van kracht en geldt tot nader order.

Herregistratie-verplichting

Daarnaast zorgt Bruins ervoor dat de herregistratie-verplichting voor alle zogeheten artikel 3 Wet BIG-beroepsbeoefenaren tot nader order worden opgeschort. Dit betekent dat BIG-zorgverleners zoals artsen en verpleegkundigen zich nu niet hoeven te herregistreren. Dat is normaal gesproken elke vijf jaar verplicht. De maatregel voorkomt dat zorgverleners die nu hard nodig zijn worden doorgehaald in het BIG-register, waardoor ze hun bevoegdheden zouden verliezen.



Minister Bruno Bruins: ‘Ik krijg dagelijks signalen binnen van voormalig zorgpersoneel dat zich wil gaan inzetten om het huidige zorgpersoneel te ondersteunen. Ik vind het zeer hartverwarmend dat zo veel mensen willen helpen. Daarom neem ik nu maatregelen om ervoor te zorgen dat zorginstellingen gebruik kunnen gaan maken van de ervaring en kennis van deze voormalig verpleegkundigen en artsen.’

Bron: Min VWS